Commercialista Online Gratis: come scegliere?

Un commercialista, traslando quanto riportato da wikipedia, è un soggetto “laureato in discipline economiche, aziendali, finanziarie e fiscali, iscritto al relativo albo professionale”. Già da questa definizione si può comprendere come il ruolo di questo professionista, talvolta arginato al mero aspetto contabile, sia decisamente vario ed ampio. Il suo ruolo, quindi, è di vitale importanza sia per le persona giuridiche che per quelle private.

Affidandosi a questi professionisti, infatti, si può procedere all’apertura di una società rispettando, adeguatamente, tutte le leggi previste dal nostro ordinamento. Ma è proprio in questa particolare situazione, che il ruolo di commercialista va oltre alla semplice applicazione delle normative. Esso, infatti, fornisce una consulenza di primaria importanza, volta a scegliere la migliore tipologia di società possibile in base all’attività aziendale, le necessità del cliente e il business che si vuol accendere.

Differenza tra esperto contabile e commercialista

In ambito aziendale, oltretutto, risulta estremamente importante quando si rende necessario procedere ad una riorganizzazione dell’azienda, cercando di formulare la miglior proposta possibile per l’imprenditore. In molti tendono ad associare la figura dell’esperto contabile a quella del commercialista, ma i compiti ai quali può assolvere quest’ultimo sono decisamente più ampi.

Basti pensare, ad esempio, che il commercialista può trasferire le quote societarie, rappresentare il proprio cliente presso le commissioni tributarie ed effettuare la revisione contabile delle società di capitali, una serie di operatività che l’esperto contabile non può in alcun modo svolgere. Il commercialista, inoltre, valuta lo stato di salute dell’azienda, le sue prospettive di crescita, il modo migliore per rendere sostenibile la pressione fiscale.

La scelta del commercialista, di conseguenza, è assolutamente prioritaria, ineludibile: il suo lavoro, infatti, fa letteralmente la differenza. Grazie alla costante evoluzione tecnologica, la consulenza può essere effettuata non solo in presenza, ma anche in remoto.

Commercialista online, un valore aggiunto nella situazione contingente

Una modalità, quest’ultima, che è diventata indispensabile negli ultimi mesi, complici i periodi di “zona rossa”, “zona arancione” o, come avvenuto all’inizio della pandemia, “lockdown”. Il covid 19, infatti, non ha certamente bloccato le tematiche fiscali o quelle attinenti la gestione di una società.

Anzi, paradossalmente ha ampliato ulteriormente le normative, tra bonus, possibilità di rimandare i pagamenti ed altre leggi appositamente emanate data la natura straordinaria della situazione contingente. In questi ultimi mesi, di conseguenza, i commercialisti che già in epoca pre-pandemica fornivano i propri servigi online, si sono indubbiamente trovati con un vantaggio competitivo. E molti cittadini si sono rivolti a loro.

La rete ha reso specifico, in taluni casi, il ramo professionale di ciascun singolo commercialista. È importante, di conseguenza, rivolgersi allo stesso in base alla particolarità del servizio richiesto: alcuni, infatti, eccellono nella gestione della contabilità, altri, invece, nel controllo di tutti gli aspetti fiscali e normativi concernenti un’attività commerciale piuttosto che un’impresa.

I servizi gratuiti disponibili online

La specializzazione online è risultata determinante per poter offrire un servizio all’avanguardia ad ogni singolo cliente. E sono i tanti clienti che, grazie alla professionalità mostrata, si affidano ai commercialisti che operano, oltre che nel proprio studio, anche direttamente nel web. Un valore aggiunto che, specie in quest’ultimo anno, ha fatto spesso la differenza.

Bisogna subito sfatare un falso mito. Il commercialista online, così come ogni altro professionista, svolge un lavoro che dev’essere, giocoforza, remunerato, data anche la complessità delle tematiche che affronta: sul web, non esiste un commercialista che presti la sua opera gratuitamente.

Esiste invece, come ben esplicato in questo articolo sul commercialista on line pubblicato da Monetizzando®, la possibilità di prendere contatto con uno di questi soggetti ed avere una consulenza preventiva gratuita, grazie alla quale il professionista ha modo di conoscere il cliente, capire le sue esigenze e prospettare allo stesso un piano consulenziale ad hoc.