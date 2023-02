Commissione europea: TikTok bandito dai dispositivi aziendali dei dipendenti

La Commissione europea ha deciso: i dipendenti dovranno disinstallare TikTok dai dispositivi mobili aziendali per tutelare i dati dell’istituzione.

Commissione europea: bandito TikTok dai dispositivi aziendali dei dipendenti

La Commissione europea ha deciso: i dipendenti dell’istituzione saranno costretti a disinstallare TikTok, l’applicazione di social networking cinese, dai propri dispositivi mobili aziendali.

La decisione della Commissione dovrà essere attuata dagli interessati entro e non oltre il 15 marzo 2023. Il portavoce lo conferma e specifica che il divieto ha come obiettivo primario la protezione dei dati dell’istituzione.

Thierry Breton, il commissario Ue al Mercato interno, ha risposto ad una domanda a proposito della particolare richiesta della Commissione, spiegando che: “La Commissione europea è un’istituzione e ha fin dall’inizio del mandato un’attenzione molto forte alla cybersicurezza per proteggere i nostri colleghi e, naturalmente, tutti coloro che lavorano qui nella Commissione, ed è a questo proposito che a volte prendiamo alcune decisioni. E questa decisione è stata presa per assicurarsi che nel contesto che abbiamo oggi dove vediamo molta attività nella cybersicurezza”.

Breton continua raccontando di aver incontrato il CEO di TikTok: “Il mese scorso ho avuto un colloquio con l’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, e nella ricca conversazione che abbiamo avuto gli ho parlato dei problemi concernenti la sicurezza dei dati, i potenziali trasferimenti e sui loro servizi”, e continua: “siamo contrari a dare le ragioni per le quali prendiamo determinate decisioni nell’interesse dei nostri colleghi, ovvero i funzionari della nostra istituzione”.

Viene inoltre specificato che la decisione della Commissione sul bando di TikTok è stata presa dal commissario europeo, Johannes Hahn.

La replica di TikTok al bando della Commissione europea: “Decisione sbagliata, basata su pregiudizi”

TikTok ha replicato alla decisione della Commissione europea che raccomanda ai dipendenti di disinstallare l’applicazione dai dispositivi mobili aziendali per tutelare i dati dell’istituzione. Un portavoce dell’applicazione di social networking fa sapere:

“Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l’Unione Europea”

E aggiunge: “Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati anche attraverso la creazione di tre data center in Europa per conservare i dati degli utenti a livello locale, riducendo ulteriormente l’accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell’Europa“.