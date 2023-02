Harvey Weinstein: l’ex produttore condannato a 16 anni per stupro

L’ex produttore Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni di prigione, con le accuse di molestie sessuali e stupro. Si aggiungono ai 23 anni che deve già scontare per fatti simili.

Harvey Weinstein: ex produttore condannato a 16 anni per stupro

Il tribunale di Los Angeles ha condannato Harvey Weinstein per molestie sessuali e stupro. L’ex produttore di Hollywood dovrà scontare 16 anni di prigionia, che si aggiungono ai 23 anni che sta già scontando per una condanna simile.

L’udienza che ha condannato in via definitiva Harvey Weinstein si è svolta a due mesi dal verdetto della giuria, composta da nove uomini e tre donne, che aveva giudicato l’uomo colpevole di aver violentato una modella e attrice russa nel febbraio 2013. La donna si trovava a Los Angeles per un festival cinematografico ed ha subito violenze sessuali in un hotel di Beverly Hills.

Infatti, 19 dicembre scorso, al Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center di Los Angeles, Weinstein è stato ritenuto colpevole di violenze e stupro in seguito alla testimonianza della modella e attrice russa che ha esposto i fatti avanti alla giuria. La vittima di violenze all’epoca aveva 34 anni, era residente a Roma ma si trovava a Los Angeles per il Festival cinematografico Los Angeles-Italia.

La procura di Los Angeles aveva allora raccomandato per Harvey Weinstein una condanna di minimo 24 anni, da scontare una volta esaurita la prima condanna. La sentenza definitiva lo ha condannato a 16 anni.

Le due condanne di Harvey Weinstein e il suo destino giudiziario

Harvey Weinstein, che ha 70 anni, sta già scontando una pena detentiva di 23 anni per fatti simili, questa seconda condanna dovrebbe garantire che l’ex produttore trascorra il resto dei suoi anni in prigione.

La prima condanna è arrivata nel 2020 da un tribunale di New York: 23 anni di prigione, per questa Harvey Weinstein ha presentato ricorso. Anche per la seconda condanna, 16 anni di galera, l’ex produttore ha presentato ricorso.

Comunque, non è ancora certo il destino giudiziario di Harvey Weinstein: la Corte Suprema di New York ha acconsentito ad ascoltare un appello rispetto alla prima condanna; mentre a Los Angeles i magistrati devono decidere se riportare in giudizio Weinstein per i capi di accusa rispetto a cui la giuria non ha trovato un accordo.