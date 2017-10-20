Como, incendio in casa: morti padre e tre bambini

Incendio a Como, morto papà e tre bambini: quarto figlio è grave

Incendio a Como, inutili i soccorsi

Incendio a Como, rogo appiccato dal padre?

Ultimo aggiornamento oggi, venerdì 20 ottobre 2017, resta grave il quarto bambino: il rogo è divampato stamattina a San Fermo della Battaglia a Como. Il papà è stato trovato già morto tra le fiamme dai soccorritori, mentre i Vigili del Fuoco hanno tentato di rianimare i quattro figli, tre femmine e un maschio, di 3,6, 9 e 11 anniA lanciare l’allarme la mattina presto di oggi,, sono stati i vicini di casa: a San Fermo della Battaglia in provincia di Como è successa una vera e propria tragedia. Ilche usciva da un’abitazione in cui vivevano il, di origini marocchine, sono rimastedi undivampato nella loro casa.Dopo che i vicini hanno segnalato ilin pochissimi minuti hanno raggiunto la palazzina dicinque squadre diquattro ambulanze e tre volanti dellae della. Le fiamme sono state spente subito, per permettere ai soccorritori di entrare all’interno dell’appartamento per mezzo dell’. Purtroppo, ilerae non si è potuto far altro che prelevare e ricomporre la povera salma, mentre i quattro bambini apparivano gravissimi.Purtroppo,salvati dal rogo di San Fermo della Battaglia a Como, venerdì 20 ottobre 2017, sonononostante i soccorritori hanno tentato il tutto per tutto pur di rianimarli. Il, invece, è vivo e le sue condizioni sono stabili, anche se ha riportato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, anche grazie agli accertamenti dei Vigili del Fuoco, l’incendio all’interno dell’appartamento sarebbe stato alimentato da, tanto che una delle ipotesi più accreditata è che sia stato lo stesso padre dei piccoli a provocare il rogo. Ovviamente, ilè cauto nel confermare o smentire ogni teoria e ci tiene a sottolineare che si aprirà unaper rispondere ai numerosi interrogativi su questa vicenda.