Oroscopo Branko del weekend, previsioni amore e fortuna per tutti i segni

Cosa ci riservano le stelle di Branko per l'oroscopo del weekend? L'astrologo di Capodistria ha osservato il cielo di oggi 20 ottobre 2017 e ha formulato le sue previsioni per l'oroscopo del giorno estendendole al weekend che sarà molto positivo per lo Scorpione. La Luna d'ottobre si congiunge con Mercurio e forma un aspetto fortunato.

Ariete: Branko oroscopo 20 ottobre 2017 all'insegna della calma dopo due giornate molto intense. L'astrologo consiglia di concedervi una piccola vacanza nel weekend anche se Marte in opposizione rovinerà tutti i vostri piani proprio domenica. Giove in Scorpione porta novità per il lavoro. Toro: Branko oroscopo weekend che vi vede concentrati sul lavoro. L'ossessione per il guadagno è nel vostro DNA infatti il segno del Toto è quello delle banche. Oggi però dovete tenere conto di un aspetto che crea disturbi sul lavoro e sulle relazioni. Gemelli: Secondo l’oroscopo Branko di oggi 20 ottobre 2017 dovete avere fiducia nelle stelle, il mese si conclude in Bilancia ma continua l'influsso positivo di Venere che resta nel segno e riceve anche la visita di Marte. Se cercate delle novità amorose è il momento giusto. Cancro: Previsioni dell’oroscopo del weekend Branko che rispettano la tradizione, quando la Luna è congiunta a Giove accadono solo cose belle e la fortuna dura da oggi sino a domenica. La Luna vi darà anche forti emozioni amore ma siete esageratamente gelosi, e potreste rovinare tutto. Leone: Oggi e domani dovete dedicarvi a voi stessi, da settimane non fate altro che muovervi e potete concedervi una pausa. La Luna produttiva in Bilancia vi aiuta anche negli impegni faticosi in famiglia che possono presentarsi. Seguite una dieta leggera. Vergine: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi 20 ottobre Branko si concentrano su una sola parola: sensualità. Marte è nel segno sino a domenica e poi nel vostro cielo ci saranno solo pianeti amici che favoriscono l'attività e i viaggi. Farete affari super!

Branko di oggi, ultime novità oroscopo del giorno e del weekend: Scorpione fortunato

Bilancia: Branko oroscopo weekend poco positivo, la Luna nuova ha causato diverse critiche nell'ambiente professionale a cui avete dedicato tutte le energie e siete piuttosto stanchi. Lasciate lavorare le stelle per voi. Domenica sera arriva Marte e accende la passione. Scorpione: L’oroscopo oggi Branko vi sorride. Le stelle si stanno preparando ad accogliervi per festeggiare il compleanno e la prossima settimana ci sarà il debutto ufficiale. Una situazione perfetta per la carriera e per l'amore. Sagittario: Oggi e domani la Luna nuova è costruttiva e ci sarà un evento gioioso. Marte è in posizione perfetta con Bilancia e non avete nessuna zavorra tra i piedi. Purtroppo il cambio del clima si ripercuote negativamente sulla salute, siete un fascio di dolori. Capricorno: Oroscopo 20/10/2017 di Branko che guarda già al prossimo anno perché secondo l'astrologo quando sfoglierete il diario scoprirete che alcuni impedimenti non sono stati negativi. Concentratevi sull'amore che si rigenera e sulla vita sociale che riserva diverse sorprese. Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi con qualche noia dal punto di vista pratico. Forse è arrivato il momento di sistemare le carte e i documenti giusto in tempo per l'arrivo del mese dello Scorpione che sollecita l'ambizione. Volete lottare e vincere e forse le stelle stavolta vi sono vicine. Pesci: Secondo l’oroscopo di Branko del weekend dovete fare delle svolte importanti perché la combinazione astrale è piena di ottime prospettive, influssi positivi per le giovani coppie e tanta fortuna per tutti. Marte lascia l'aspetto negativo proprio domenica e Saturno ha un occhio di riguardo.