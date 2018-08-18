Con WhatsApp ora si può parlare con più contatti senza usare i gruppi

WhatsApp ha deciso di incorporare una nuova funzione per i suoi utenti.

LA NOVITA' DI WHATSAPP

Da tempo si aspettava una nuova opzione per l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata sugli smartphone.

Whatsapp ha deciso di introdurre le Liste Broadcast che consentono di inviare messaggi multipli senza dover necessariamente creare i famosi gruppi.

La funzione è molto facile da utilizzare: basta andare nella sezione delle chat attive, premere il menù tendina in alto a sinistra e digitare su 'Liste Broadcast'. Qui compariranno tutti i contatti registrati su Whatsapp e basterà semplicemente selezionare quelli interessati per l'invio del messaggio. Una volta composto il testo si dovrà premere l'invio e i due o più contatti riceveranno il messaggio contemporaneamente.

In questo modo i destinatari del messaggio riceveranno ugualmente il testo, ma in separata sede, quindi non potranno parlare tra di loro o interagire come, invece, accade nei gruppi, utilizzati moltissimo per organizzare compleanni, feste, cene e impiegati moltissimo nelle scuole tra i genitori degli scolari.

ACCORDO TRA WATHSAPP E GOOGLE DRIVE

Un'altra novità che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti e il nuovissimo accordo che l'applicazione ha stipulato con Google Drive. Dal 12 novembre prossimo, infatti, sarà possibile salvare i propri dati, foto, video e conversazioni sul servizio di memorizzazione e sincronizzazione online che Google introdusse il 24 aprile del 2012.

Secondo quanto scoperto, non ci saranno limiti di giga per il salvataggio. L'unico rischio, però, sarebbe quello di perdere tutto il materiale che non si è 'salvato' da più di un anno.