Madonna festeggia i suoi 60 anni a Marrakech

di Redazione 18/08/2018

La regina del pop ha deciso di spegnere le sue sessanta candeline in Marocco insieme a una quarantina di amici. LA REGINA INDISCUSSA DEL PARTY Mamma di sei figli, con quattro dei quali abita a Lisbona, Madonna ha scelto Marrakech come località perfetta per la festa dei suoi 60 anni. Miss Ciccone, infatti, ha deciso di organizzare un party, della durata di tre giorni, presso il lussuosissimo riad appartenente a Vanessa Branson, la sorella del magnate della Virgin, Richard Branson. E' stata proprio la pop star a svelare la location per la sua festa, attraverso il suo profilo Instagram, dove ha salutato i fan con una sua fotografia con la scritta 'The Queen'. Madonna, ancora bellissima e in perfetta forma, ha ancora stuzzicato i fan e i media postando un'immagine mentre è seduta sul letto della sua camera d'albergo circondata da succhi di frutta, dolci marocchini e ben quattro bottiglie di vino. GLI AMORI E LA VITA DA MAMMA Madonna ha sempre fatto parlare di se e delle sue storie amorose. In molti ricorderanno il flirt con il cantante Prince, per poi passare al matrimonio con Sean Penn e l'attore Warren Beatty. E' nel 1994 che, però, avviene la svolta significativa. Madonna incontra Carlos Leon, il padre della primogenita, Maria Lourdes. Nel 2000 ancora fiori d'arancio per Madonna che sposa il regista Guy Ritchie con il quale avrà il secondo figlio Rocco. I due dopo sei anni adottano David Banda, un bimbo africano e nel 2008 firmano le carte per il divorzio. La Ciccone, dal grande cuore tenero, decide di adottare altri tre bimbi africani: Stella ed Esther Mwale, due gemelline e Mercy James.

