Concorso Assistenti Giudiziari 2017, niente Date Ufficiali 3 Marzo: altro Rinvio
di Redazione
03/03/2017
Purtroppo non ci siamo ancora. Il Ministero della Giustizia non ha svelato le date ufficiali in cui si terrà la prova preselettiva per il Concorso Assistenti Giudiziari indetto lo scorso 22 Novembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha disposto un altro secondo Rinvio. Si tratta di un concorso pubblico atteso da moltissimi anni in un Paese come il nostro oggi preda di una forte crisi economica: basti pensare che a partecipare ufficialmente all'esame di preselezione saranno ben 308mila persone. Il concorso riguarda 800 posti a tempo indeterminato nel ruolo di assistente giudiziario nel personale del Ministero della Giustizia. Oggi dunque il Ministero avrebbe dovuto rendere note le Date in cui si svolgeranno le preselezioni ed invece ha decretato un altro Rinvio al 4 Aprile 2017. Si legge infatti dalla Gazzetta Ufficiale: "Il calendario contenente le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive di cui all'art. 8 del bando del concorso pubblico (..) verra' pubblicato, salvo ulteriori rinvii, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale- «Concorsi ed esami» del 4 aprile 2017". Alle preselezioni saranno ammesse soltanto 3200 concorrenti i quali dovranno successivamente affrontare le prove scritte per poter vincere il concorso assistenti giudiziari.
Concorso assistenti giudiziari: info prove scritte e selezioniAnche se non conosciamo ancora le date ufficiali in cui si svolgeranno le preselezioni del concorso assistenti giudiziari, vediamo nel dettaglio in cosa consisteranno le stesse prove. Prima di tutto le preselezioni a cui prenderanno parte trecento mila persone consisteranno in 30 quesiti di diritto pubblico e diritto amministrativo. Per poter partecipare al concorso era necessario iscriversi al bando entro il 22 dicembre 2016 scaricando l'apposita ricevuta del Ministero della giustizia da presentare in commissione. I punteggi saranno cosi attribuiti:
- il punteggio massimo è 30 punti;
- per ogni risposta esatta è attribuito 1 punto;
- alle risposte non date o errate sono assegnati 0 punti.
