Un posto al sole anticipazioni e trama puntate settimana 6-10 marzo 2017: saltano le nozze di Marina e Roberto?

Benvenuti al nostro appuntamento con le anticipazioni e la trama delle puntate di Un Posto al Sole. Oggi vi sveleremo cosa succederà negli episodi che andranno in onda la prossima settimana dal 6 al 10 marzo 2017. Ricordiamo ai nostri lettori che la soap Un Posto al Sole viene trasmessa da Rai 3 tutte le sere intorno alle 20,40 circa e che i colpi di scena non finiscono mai. Marina e Roberto infatti sono vicinissimi alle nozze ma la Giordano incontrerà Matteo, il matrimonio salterà? Prima di rispondere a questa domanda scopriamo insieme i primi dettagli della trama delle singole puntate.

La settimana di Un posto al sole si aprirà con delle novità sulla morte di Antonio Baroni, Ornella ha dei sospetti su Luca e Iolanda potrà presto scoprire la verità. Il giovane Niko invece è diviso tra Beatrice e Susanna, mentre la prima gli lancerà alcuni segnali, la seconda sembra intenzionata a recuperare il rapporto di amicizia. Nelle anticipazioni delle puntate successive però ci sono altri dettagli, Niko mentirà a Susanna e Beatrice sarà sempre più lontana e questo complicherà la sua vita professionale. Purtroppo dopo un momento di pace, per Franco ed Angela ci saranno nuove tensioni ma la trama lascia intendere che ci sarà una tregua in occasione del compleanno di Boschi.

Concludiamo l’approfondimento sulle trame settimanali di Un posto al sole delle puntate dal 6 al 10 marzo 2017 con Marina e Roberto. La Giordano vuole rivedere Matteo e lo andrà a trovare nel suo appartamento. Che cosa succederà, lo scopriremo solo seguendo le anticipazioni di Un posto al sole! Vi aspettiamo.