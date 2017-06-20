Concorso polizia 2017, bando 1148 allievi agenti: scadenza presentazione domande

Concorso 1148 allievi agenti polizia di Stato 2017: il 26 giugno scade il bando, chi può partecipare?

Ultimi giorni per partecipazione al concorso per 1148 allievi agenti della polizia di Stato. Secondo quanto riportato sul bando il concorso della polizia è aperto anche ai civili e a chi non ha il diploma, ma solo la licenza media. Il Ministero degli Interni ha fatto sapere che non ci saranno proroghe o rinvii, l’ultimo giorno utile per inviare la domanda sarà il 26 giugno 2017 (la scadenza è alle 23:59). Ricordiamo che non sono ammessi al concorso della polizia di Stato 2017 i soggetti espulsi dalle forze armate e dai corpi militari, licenziati dai pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso un ufficio della pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o decaduti dall’impiego. Saranno escluse automaticamente le domande di chi ha ricevuto una condanna a pena detentiva o sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza. Per avere un’idea completa dei dati da riportare sulla domanda per partecipare al concorso di polizia 2017 potete collegarvi al sito ufficiale. L’unica procedura disponibile per l’invio è quella informatica.

Dopo aver compilato la domanda online occorre stampare la ricevuta che dovrà essere esibita il giorno della prova scritta. È possibile modificare i dati inseriti nella domanda, quindi gli aspiranti allievi agenti devono stare molto attenti a stampare solo l’ultima acquisita dal sistema, quelle precedenti infatti saranno revocate. Oltre alla ricevuta il giorno della prima prova scritta del concorso di polizia 2017 il candidato deve portare un documento di identità valido.

Il luogo, il giorno e la data della prima prova saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2017. Gli aspiranti allievi agenti saranno sottoposti ad un quiz a riposta multipla su argomenti di cultura generale, diritto, informatica e lingue inglese o francese. Un sistema informatico a lettore ottico correggerà i questionari attribuendo il punteggio finale. La prova si riterrà superata se il candidato otterrà una valutazione non inferiore a 6/10.