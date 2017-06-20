Alessio Lo Passo tentatore di Selvaggia Roma a Temptation Island 2017
di Redazione
20/06/2017
Temptation Island 2017 sta per arrivare nelle nostre case e finalmente abbiamo scoperto chi saranno le coppie ufficiali che si metteranno alla prova…. Tra i nomi figura anche quello di Selvaggia Roma, la ragazza è un nome noto del mondo di Uomini e Donne, nonché ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo. La notizia ha già messo i fan a caccia di varia indizi, che Alessio Lo Passo sarà il tentatore ufficiale di Selvaggia? Temptation Island 2017 non è ancora iniziato eppure crea già parecchi rumori. La quarta edizione del reality show vede come protagonisti diversi personaggi che hanno preso parte alle passate edizioni di Uomini e Donne in qualità di corteggiatori. Come ben sappiamo però gli anni passano e le vite pendono altre direzioni, un po’ com’è successo anche a Selvaggia Roma ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. L’ingresso della ragazza nel programma, insieme al fidanzato Francesco Chiofalo, ha fatto nascere un grande rumors… Che Alessio Lo Passo sia nella lista dei tentatori di Temptation Island 2017? Osservando i canali social dell’ex tronista è facile notare come questo al momento sia ancora single e in cerca di una donna per metter su famiglia. Magari ravveduto dal passato ha voglia di riconquistare Selvaggia? Alessio Lo Passo tentatore di Temptation Island 2017? Il rumors ha preso corpo dopo la diffusione della notizia secondo cui Selvaggia Roma, sua ex corteggiatrice, è arrivata in Sardegna insieme al fidanzato. L’ipotesi che Alessio Lo Passo possa essere tra i tentatori prende corpo per via della crisi della coppia concorrente. Selvaggia ha ammesso infatti che le cose con il compagno non vanno per via di un presunto tradimento
