Consigli per intrattenere gli ospiti durante il ricevimento di matrimonio

Quando si organizza un matrimonio, sono numerosi gli aspetti da considerare. In questo novero è possibile includere l’intrattenimento per gli ospiti durante il ricevimento. Nel momento in cui ci si interroga su come organizzare questo dettaglio, sono tantissime le idee che si possono chiamare in causa. Nelle prossime righe, ne abbiamo elencate alcune, cercando di prendere in considerazione diversi approcci stilistici. Il tutto senza dimenticare il bonus matrimoni di cui parla in modo approfondito il sito Lettoquotidiano.it. Cosa aspetti a scoprire le idee che abbiamo selezionato per te?

Cruciverba

Come già detto, di idee da prendere in esame nel momento in cui si ha intenzione di organizzare un ricevimento di nozze caratterizzato da attività coinvolgenti ce ne sono diverse. In questo novero è possibile includere il mega cruciverba. Nel momento in cui lo si chiama in causa, è bene ricordare il fatto di orientarsi, se possibile, verso una frase o una parola a tema con la festa per quanto riguarda la soluzione.

Partita di golf

Alzi la mano chi non ha almeno un amico appassionato di golf! Per coinvolgere al massimo queste persone durante un ricevimento di matrimonio, una buona idea prevede il fatto di organizzare una partita. Ovviamente si tratta di un dettaglio da decidere a monte, scegliendo una location caratterizzata dalla presenza di un campo ad hoc. Per quanto riguarda le golf car, si possono tranquillamente noleggiare tramite diversi siti del settore.

La magia delle caricature

Nei casi in cui si ha intenzione di dare spazio, durante la cerimonia, a quel tocco di ironia che ha sempre il suo perché, si può valutare, nell’ambito delle attività di intrattenimento per i propri ospiti, la presenza di un vignettista caricaturista. Gli invitati al matrimonio torneranno a casa con un ricordo capace di far sorridere al primo sguardo.

Cena con delitto

La cena con delitto è un momento di intrattenimento a dir poco speciale. Quando la si chiama in causa, è possibile considerare anche la sua inclusione nell’ambito di un ricevimento di nozze. In questo caso, un consiglio è quello di renderla coerente con il tema generale della festa. Il mix tra cena con delitto e matrimonio con mood anni ‘30 è qualcosa di fantastico. Provare per credere!

Spettacolo di danza

Non c’è che dire: le idee da prendere in esame nel momento in cui si punta a dare spazio a un intrattenimento indimenticabile in occasione del ricevimento di matrimonio sono davvero tante! Nell’elenco è possibile annoverare anche gli spettacoli di danza. In merito a questa tematica si potrebbero scrivere pagine e pagine. Giusto per citare un esempio, rammentiamo il caso dei performer che danzano all’interno di bolle giganti.

Live painting

Una soluzione di intrattenimento che va sempre più di moda negli ultimi tempi quando si parla di ricevimenti di nozze sono le performance di live painting. In cosa consistono? Nella presenza di un artista della tela che, in mezzo alla festa, dipinge quello che ha intorno. Sì, hai capito benissimo: si tratta di un’opera d’arte in continua evoluzione che, una volta completata, può rappresentare un ricordo a dir poco speciale dell’evento.

Il fascino degli artisti di strada

Il fascino degli artisti di strada ha sempre il suo perché in diverse situazioni, tra le quali è possibile citare i ricevimenti di nozze. Dai giocolieri ai musicisti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Concludiamo ricordando l’importanza di progettare l’intrattenimento… per tutti gli ospiti! Questo significa sia valutare la presenza di un mini club se ci sono dei bambini – soprattutto se il ricevimento dura tanto, è bene affidarsi a professionisti qualificati nel mondo dell’educazione – sia informarsi sui servizi di educatori cinofili abituati a occuparsi degli amici a quattro zampe durante gli eventi come i matrimoni. I nostri migliori amici ormai sono spesso presenti durante il giorno più belli e meritano di passare del tempo in maniera piacevole.