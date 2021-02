Consigli per mantenere il vostro cane in salute

Chiunque abbia un cane spera che possa vivere a lungo, sano e felice. Per aiutare il vostro amato quattro zampe a fare ciò, bastano pochi e semplici accorgimenti.

Portatelo dal veterinario

Per quanto possa sembrare un consiglio banale, spesso vengono sottovalutate anche le malattie più comuni che, se trattate in ritardo o non trattate, potrebbero causare problemi al vostro cane. Iniziate a portare il vostro cucciolo dal veterinario sin dalle prime settimane di vita (gli servirà anche a prendere familiarità con l’ambiente). Questo vi darà un quadro di riferimento dello stato di salute del vostro piccolo amico. Sapere cosa è normale è la chiave per riconoscere tutto ciò che può cambiare o diventare anormale.

Assicuratevi che le vaccinazioni siano sempre aggiornate. A seconda del luogo in cui vivete, il vostro cucciolo potrebbe essere esposto a varie malattie facilmente prevenibili.

Fategli seguire una dieta sana

Proprio come voi, il vostro cane ha bisogno di seguire una dieta equilibrata che includa proteine, grassi sani, carboidrati, vitamine, minerali e acqua. Conoscete il vecchio detto: “Siamo quello che mangiamo”? Ecco perché è davvero importante nutrire il vostro cucciolo con il cibo di altissima qualità. Imparate a leggere le etichette degli ingredienti perché non tutti gli alimenti per cani sono creati allo stesso modo.

Una buona nutrizione può aiutare il suo cuore, fornire i giusti alimenti per lo scheletro e il tono muscolare, diminuire il rischio di cancro, proteggere pelle e pelo, aumentare il suo sistema immunitario e dare più longevità. Acquistate prodotti di qualità, come quelli offerti su dogbauer.it e consultate sempre il vostro veterinario per scegliere l’alimentazione più adatta al vostro cucciolo.

Curate la sua salute dentale

L’igiene dentale è una parte estremamente importante della salute generale del vostro cucciolo e dovrebbe far parte della sua routine quotidiana. Sono moltissimi i cani che purtroppo soffrono di problemi dentali.

La parodontite può portare a problemi di salute ancora più gravi di un semplice prurito ai denti, come malattie renali e cardiache, per citarne alcuni. I batteri delle gengive infette possono entrare nel flusso sanguigno e avere effetti devastanti. La buona notizia è che è totalmente prevenibile.

Fate controllare i denti del vostro cagnolino almeno una volta all’anno e prendete l’abitudine di fargli fare la pulizia dal veterinario. Iniziate lentamente e prima che ve ne accorgiate sarete entrambi a vostro agio con la vostra nuova routine.

Parlate con il vostro cagnolino

La comunicazione aiuterà voi e il vostro cucciolo ad avere un legame più stretto. Quando il vostro cagnolino comprenderà ciò che vi aspettate da lui, la vita quotidiana sarà più scorrevole, il che potrà aumentare la sua qualità di vita. Gli studi dimostrano che i cani sono in grado di capire circa 165 parole e probabilmente anche di più, a patto che usiate sempre le stesse parole per descrivere qualcosa.

Mostrategli un po’ di amore

Questo può sembrare sciocco ad alcuni, ma essere felici e contenti può effettivamente aumentare la durata della vita sia per le persone che per i cani. È dimostrato che avere un animale domestico può aumentare la durata della vita negli esseri umani aiutando ad abbassare la pressione sanguigna, a diminuire l’ansia e la depressione.

Fategli fare tanto esercizio fisico

Proprio come per gli esseri umani, l’esercizio fisico favorisce la salute mentale e fisica del vostro cagnolino. L’esercizio fisico del vostro animale domestico può essere semplice come fare una passeggiata quotidiana o giocare a prendere la palla in cortile. L’attività non ha importanza fintanto che il vostro cagnolino si muova e consumi energia.

Entrambi raccoglierete i benefici dell’esercizio, per non parlare del fatto che si tratta di una bellissima esperienza che vi aiuterà a creare un legame ancora più stretto. Ci sono anche molte attività alternative per mantenere voi e fido in forma quando i fattori esterni vi costringono in casa.