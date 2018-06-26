Home Scienza e Tecnologia Contatore Facebook in arrivo: il nuovo progetto di Mark Zuckemberg

Contatore Facebook in arrivo: il nuovo progetto di Mark Zuckemberg

di Redazione 26/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una nuova funzionalità è in arrivo su Facebook. Mark Zuckemberg e il suo team sarebbero a lavoro per un contatore Facebook, che possa segnalare agli utenti quanto tempo trascorrono sul social network più famoso di sempre. Non solo: secondo il progetto, il contatore potrebbe, proprio come un timer qualsiasi, indicare quando è trascorso il tempo limite indicato dall'utente stesso. Il progetto nascerebbe sulla scia di analoghi, già creati da big come Apple e Google. Come si chiamerà il nuovo contatore Facebook? Per ora si tratta di sole e semplici indiscrezioni, ma nulla vieta che possa arrivare - a breve - un contatore Facebook che sia analogo a quelli creati, da poco più che una settimana, da Apple e Google, altri big a cui Marck Zuckemberg non vuole certamente cedere il passo. L'indiscrezione è stata riportata da TechCrunch, sito che dal 2005 si occupa di informatica e tecnologia. Il sito ha riportato l'indiscrezione secondo la quale il nuovo contatore Facebook potrebbe chiamarsi "Your Time on Facebook". Il tuo tempo su Facebook, nulla di più semplice per indicare il tempo trascorso dagli utenti sul social network più famoso del mondo. Le funzioni del nuovo contatore Facebook Il nuovo contatore Facebook offrirà certamente la possibilità agli utenti di monitorare il tempo trascorso sul social network. Insieme a questa basica funzionalità, però, gli utenti potranno anche impostare un tempo limite: così come una sveglia o un timer, infatti, il contatore avviserà gli utenti quando questo tempo limite è stato raggiunto. La fascia di tempo che sarà presa in considerazione per l'analisi dei minuti (o delle ore, più verosimilmente) trascorse sulla piattaforma sarà quella di sette giorni. Nulla in più, nulla in meno rispetto a quanto già avviene su Google e Apple, che da pochi giorni hanno introdotto i loro, specifici, contatori. Stando a quanto riportato dal sito TechCrunch, sarebbe stato uno stesso portavoce della società a riportare, al sito, i motivi per cui questa idea è stata presa in considerazione. "Lavoriamo a nuovi modi che garantiscono che il tempo trascorso su Facebook sia ben speso", ha spiegato il portavoce, a dimostrazione di quanto l'idea sia molto vicina a divenire realtà.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp