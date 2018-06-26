Home Scienza e Tecnologia Nuovo iPhone in arrivo, Apple è già alle prese con la produzione

Nuovo iPhone in arrivo, Apple è già alle prese con la produzione

di Redazione 26/06/2018

Apple non delude mai e pare che il nuovo IPhone stia già occupando i laboratori della mela. E tra gli amanti del melafonino già è cominciato il conto alla rovescia per i nuovi iPhone che, come da anni ormai per tradizione, verranno presentati nella stagione autunnale. Nuovi iPhone: in arrivo il nuovo modello Secondo i rumors dei siti che sono informati su i movimenti della casa madre, Apple ha già dato il via alla produzione di A12, il chip che verrà montato sui nuovi melafonini, mentre secondo altre voci di corridoio Cupertino proverà a eliminare il connettore Lightning per consentire la ricarica sempre più wireless. Nuovi iPhone: in arrivo i nuovi modelli X? La società starebbe progettando la bellezza di tre nuovi iPhone X di seconda generazione. Pare addirittura che tra tutti, sul più grande, che dovrebbe ipoteticamente chiamarsi iPhone X plus con display da 6.5 pollici Apple avrebbe puntato una bella percentuale delle attenzioni perché credono che sarà il modello prossimo che venderà di più Non a caso si vocifera che ci sia stato un ordine di circa 45 milioni di pannelli che hanno una determinata diagonale; circa 25 milioni di pannelli da 5,8 pollici, quelli per l'iPhone X classico; e 30 milioni di schermi LCD da 6,04 pollici per il nuovo iPhone "più economico". Insomma il mondo Apple non si arresta, e nonostante la delusione delle vendite dell'ultimo modello, il melafonino spera di riuscire ad attirare di nuovo l'attenzione degli amanti dell'iPhone. Chissà che non ci riesca davvero, bisogna solo aspettare l'arrivo dell'autunno... Che comunque è dietro l'angolo.

