Conti corrente: aumento delle tasse

di Redazione 15/01/2018

Il rincaro dei prezzi si sta avendo in ogni ambito, ivi compreso quello dei conti corrente. Prescindendo dal fatto che l'aumento negli ultimi 5 anni ha raggiunto un incremento di circa 36 euro, anche per il nuovo anno gli italiani avranno la stangata sui conti corrente. L'aumento dei costi sui conti Secondo l'indagine di Sostariffe.it , Gli aumenti sono cominciati già negli ultimi mesi del 2017 e stando alle parole delle associazioni dei consumatori, le batoste peggiori ci saranno anche nel 2018. I costi peggiori faranno capo soprattutto ai conti misti, cioè quelli con una parte online e l'altra allo sportello. E così ci sarà un aumento che sfiorerà i 115 euro, con una bella tegola pesante che farà registrare il +41,12 per cento. In riferimento invece ai conti tradizionali allo sportello si avrà un aumento del canone annuo che raggiungerà un importo di 27,47 euro all'anno e il costo delle carte di credito arriverà a 37,5 euro all'anno. Gli italiani dovranno preferire quelli online E se dunque i conti costeranno tanto, gli italiani dovranno ritenere per causa di forza maggiore più convenienti sono quelli online. Nonostante anche questi subiranno il rincaro, restano però più contenuti, con un incremento di 15-30 euro rispetto al 2013. Carlo Rienzi, presidente CODACONS, ha spiegato che:"Le banche stanno scaricando i costi di crisi bancarie e salvataggi vari sui consumatori, aumentando in modo unilaterale le tariffe e introducendo balzelli con conseguenti aggravi di spesa per i clienti". Subito parte il botta e risposta direttamente dal presidente dell'Abi, Patuelli che dice: "Dalla percezione che ho io non registro aumenti tanto rilevanti dei costi dei servizi. Però - aggiunge - va anche detto che se luce e gas aumentano in automatico del 5% e le autostrade del 3% non ci si deve sorprendere se poi anche i costi bancari salgono. Un consiglio? Se si vuole pagare poco basta chiedere di attivare un conto di base".

