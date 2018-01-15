Home Salute Contraccezione: donne del XXI secolo poco informate come le antenate

Contraccezione: donne del XXI secolo poco informate come le antenate

di Redazione 15/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La società cambia, si progredisce, ma ad oggi ci sono ancora tematiche tabù che finiscono con il tenere le persone poco informate. E' quanto accade con la contraccezione. Pare infatti che le donne della nuova erano siano inesperte in tema prevenzione concepimento tanto quanto le generazioni precedenti. A dimostrare ciò c'è il fato che ogni anno si verificano una marea di gravidanze in tutto il mondo non programmate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che delle 208 milioni di gravidanze annue, il 41 per cento non era desiderata, tant'è che sono tante le "mamme" adolescenti, in età compresa tra i 14 e i 17 anni. Contraccezione: le informazioni scarseggiano Stando ad una ricerca internazionale condotta da Bayer in 9 paesi europei, compresa l’Italia, su una base di quasi 9 mila donne tra i 21 e i 65 anni d’età è emerso che quelle di età compresa tra i 21 e i 29 anni sanno di prevenzionee si approcciano ad essa come le loro madri, le baby boomer, cioè le donne di età compresa tra i 50 e i 65 anni. Il 51 per cento della vecchia generazione afferma che illo tempore non aveva le informazioni adatte per intraprendere una scelta consapevole. Ironia della sorte la stessa dichiarazione viene fatta dal 35 per cento delle millennial, nonostante le stesse abbiano accesso a più informazioni rispetto agli anni scorsi. Le ragazze di oggi: ignoranti sul sesso protetto Di fronte tutta questa poca informazione non stupisce che, sempre nello studio di Bayer è venuto fuori che più della metà degli intervistati, cioè il 57 per cento, ha confessato di aver rapporti sessuali senza protezione. Alcuni lo fanno con consapevolezza, sperando semplicemente nella buona sorte, mentre oltre il 40 per cento ha detto di non aver avuto alcun metodo di contraccezione pronto all'occorrenza. Un ulteriore dato allarmante, dato dal ministero della Salute, è l'uso poi della contraccezione di emergenza, alias la "pillola del giorno dopo", un aumento duplicato nel gior di qualche anno. E che dimostra la poca cultura sessuale delle donne del 2018.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp