Corea del Nord: dal 5 Maggio cambierà il fuso orario

di Redazione 30/04/2018

La decisione, che precede di poche settimane l'attesissimo incontro tra Kim Jong-Un e Donald Trump, è stata presa per uniformare il fuso orario delle due Coree: prima la differenza era di mezz'ora (8 ore e mezzo quello della Corea del Nord, 9 ore quello della Corea del Sud), mentre, a partire dal 5 Maggio, ci saranno 9 ore, a partire dal meridiano di Greenwich, per entrambi. La Corea del Nord cambia il fuso orario La notizia del cambiamento del fuso orario della Corea del Nord è stata riportata dalla Kcna (Korean Central News Agency), che ha dichiarato che, dalle 8 ore e mezzo di fuso orario - rispetto al meridiano di Greenwich - che sono tutt'ora in vigore, a partire dal 5 Maggio le ore di differenza saliranno a 9. La decisione è stata presa da Kim Jong-Un, attraverso il decreto di revisione del fuso orario, per uniformare le ore di differenza dal meridiano 0 per le due Coree. In Corea del Sud, infatti, il fuso orario è +9. La variazione del fuso orario per la Corea del Nord c'era stata a partire dal 15 Agosto 2015. Con questo nuovo decreto, Kim Jong-Un ha obbligato governo e altre parti a occuparsi personalmente della situazione. Il cambiamento, tuttavia, era già stato anticipato da Seul, domenica. Cambiamento del fuso orario: prove di pace? La decisione di cambiare il fuso orario, per uniformarlo con quello della Corea del Sud, arriva dopo l'incontro tra Kim Jong-Un (leader della Corea del Nord) e Moon Jae-in (leader della Corea del Sud). Non solo: nei prossimi giorni è prevista la visita del consigliere di Stato e ministro degli esteri cinese, Wang Yi, in Corea del Nord, dopo l'invito da parte di Ri Yong-ho. Ovviamente, non bisogna dimenticarsi di quello che è l'attesissimo incontro, concordato per giugno, tra i leader delle potenze tra le più importanti del globo: Donald Trump e Kim Jong-Un, che potrebbe sancire la definitiva fine di quegli asti che hanno causato non poche preoccupazioni in questi mesi.

