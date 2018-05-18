Corona insulta Alda D'Eusanio: imbarazzo a Stasera Italia

Fabrizio Corona è tornato alla carica. I giudici gli hanno concesso di utilizzare i social, rilasciare interviste e intervenire pubblicamente perché sono strumenti utili allo svolgimento della sua attività lavorativa. E l'ex paparazzo fa sentire la sua voce proprio per difendere la sua immagine.

Fabrizio Corona telefona ad Alda D'Eusanio

Sentivamo la mancanza di Corona e, anche se c'è chi fa il conto alla rovescia sul prossimo ritorno in carcere, noi continuiamo a fare il tifo per quest'uomo. Ha sbagliato, ha pagato, e probabilmente continuerà a farlo a vita ma il caso Fabrizio Corona attira l'attenzione del pubblico e molti (forse troppi) usano il suo nome in tv. L'ultima a farlo la giornalista Alda D'Eusanio che ha criticato Corona nel programma “Stasera Italia” e lui non ci ha pensato due volte a chiamare e ad accusare la donna di averlo “corteggiato” per 5 anni. In verità Fabrizio ha usato ben altri termini più forti, che evitiamo di riportare.

Stasera Italia puntata su Fabrizio Corona

Stasera Italia è un talk che affronta temi di politica e attualità, è condotto da Giuseppe Brindisi e va in onda su Rete 4. Nella puntata di ieri sera si parlava proprio della vicenda giudiziaria di Fabrizio Corona con approfondimenti sulla vita privata e professionale, inclusa la recente autorizzazione da parte del Tribunale di Sorveglianza. Corona che non si lascia sfuggire nulla, stava guardando il programma e quando ha sentito quello che stava dicendo Alda D'Eusanio ha deciso di chiamare in diretta tv. Immediata la replica della giornalista (da cui potete anche capire cosa le ha detto Corona): «Guarda ciccio, io non ti ho mai leccato nulla perché mi hai sempre fatto schifo, nel vero senso della parola. Devo usarlo questo termine. Il fatto che io dica che tu sei un personaggio negativo non ti dà alcun diritto di mancare di rispetto alle persone. È questo ciò che ha fatto di te un personaggio negativo. Hai mancato di rispetto a tua madre, a tuo padre, a tuo figlio e alle tue donne».

Giuseppe Brindisi ha invitato Fabrizio Corona a replicare usando un linguaggio più consono, ma lui aveva riattaccato perché aveva già detto la sua verità. Non sappiamo chi tra Corona e Alda D'Eusanio ha ragione, ma prepariamoci ad assistere ad altre incursioni di questo tipo. Fabrizio Corona, è tornato!