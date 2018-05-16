Fabrizio Corona può usare Instagram: la decisione dei giudici

Fine dell'incubo per Fabrizio Corona e questa volta davvero. I giudici infatti gli hanno concesso di utilizzare i social e di rilasciare interviste perché, come si legge nel provvedimento “L'elemento pubblicitario e mediatico è una componente essenziale della sua peculiare attività”. Corona però non può parlare degli sviluppi dell'affidamento terapeutico.

Fabrizio sulla copertina di Chi: Corona torna dopo 2 anni

L'ex re dei paparazzi è il protagonista della copertina del settimanale Chi uscito oggi in edicola. Fabrizio Corona oltre a parlare delle sue vicende giudiziarie ha chiarito il suo stato sentimentale e i motivi per cui la relazione con Silvia Provvedi è naufragata, si è soffermato anche sull'affetto che prova nei confronti di Belen. Corona dopo due anni può finalmente dire a tutti che cosa ci facevano 2 milioni di euro in contanti nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi: «Facciamo chiarezza: quei soldi erano lì da marzo 2012. Rappresentavano l’unica ancora di salvezza in caso di una condanna molto lunga da scontare. Erano la pensione per mio figlio. Sì, è un reato, ma sa di che tipo? Un reato fiscale, per il quale nessuno è stato mai arrestato o è finito in galera». Fabrizio Corona dice: «Mi hanno arrestato per questioni morali, questioni di odio oggi per me impossibili da spiegare. Ma ho tutto chiaro nella mia testa e nel mio cuore. Posso aver sbagliato, ma ho pagato in modo esagerato. Corona un perseguitato. Stop».

L'arresto di Fabrizio Corona

Ai microfoni dell'amico fraterno Gabriele Parpiglia, Corona ha raccontato tutti i dettagli dell'arresto, che ha definito il momento più doloroso. Gli agenti lo hanno portato via sotto gli occhi del figlio Carlos, un'immagine che non cancellerà mai dalla sua memoria. Mentre veniva arrestato ha detto a Carlos (ormai adolescente): «Papà ce la farà». Adesso padre e figlio stanno recuperando il tempo perso e si stanno conoscendo meglio. Chi non potrà riavere più il tempo perduto invece è la fidanzata Silvia Provvedi che ha messo da parte la sua vita in questi due lunghi anni. Fabrizio ha trascurato la sua donna una volta uscito dal carcere: «Il lavoro mi ha allontanato da Silvia, che invece aveva bisogno di noi».

Perché è finita la storia con Silvia Provvedi

La love story da “romanzo” dunque sembra archiviata e Fabrizio Corona parla da papà single. Corona scherza con Parpiglia: «Ho ripreso a far l'amore con il mio lavoro e Silvia era lì che mi guardava, che mi aspettava, che forse capiva. Forse... Siamo entrati in crisi. Dentro di me non ho mai smesso di amarla. Mai. Pensavo potesse comprendere, non lo ha fatto. Oggi, purtroppo, è finita». Questa crisi non ha nulla a che vedere con Belen Rodriguez e l'incontro a Milano, Fabrizio Corona non è innamorato della sua ex con cui ha trascorso 4 anni importanti della sua vita e con cui aveva deciso di avere il secondo figlio.

Il rapporto con Nina Moric

Qualche tempo fa lo staff di Corona ha pubblicato su Instagram una foto davanti ad uno specchio su cui c'era scritto “Non cambierai mai” ma a giudicare da questa intervista è davvero cambiato. Rispetto al passato infatti è più disponibile con l'ex moglie Nina Moric, ecco cosa ha detto: «Vorrei aiutarla a recuperare il rapporto con nostro figlio Carlos Maria. Ci sto provando con gli assistenti sociali, non è facile. Ma è una mamma e va rispettata. Spero però che lei cambi in positivo. Non per me, per Carlos. Mio figlio ha un’intelligenza sopra la media. Tra le tante cazzate che ho fatto, lui è il mio gol più bello».