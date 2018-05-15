Corso Antincendio: la sicurezza prima di tutto
di Redazione
15/05/2018
La salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono ormai diventati dei must a cui dedicare, con tutti gli entusiasmi del caso, tempo, energie e risorse. Ce lo impone la nostra coscienza prima di tutto e i tempi che stiamo vivendo. Come è giusto che sia, una legislatura attenta e capillare prevede tutta una serie di obblighi a cui ottemperare per essere in regola con le normative vigenti in materia ma, soprattutto, per vivere il posto di lavoro con tutta quella serenità che è necessaria per la produttività dell’azienda e per il buon andamento economico della stessa. La sicurezza viene prima di tutto e, al contrario di quanto si possa pensare, non è quel che si dice, ovvero un investimento che ripaga sempre. La sicurezza è una filosofia di vita che, una volta sposata, entra a far parte del nostro quotidiano e, pertanto, non è più vista come un obbligo da rispettare sempre ma, semplicemente, un modello comportamentale che va ben oltre l’ambito delle otto ore lavorative. Il corso antincendio è il primo passo per invertire la rotta ed iniziare a ragionare in questo nuovo ordine di idee. Quello che ci farà dormire sonni tranquilli. Per dormire sonni tranquilli I riferimenti legislativi, nella fattispecie il D.Lgs.81/08, parlano chiaro riguardo a quanto compete al datore di lavoro e al dirigente in materia di gestione delle emergenze. Per tutto il personale interessato, e qui si tratta alla stessa maniera di titolari, di lavoratori dipendenti e tutti coloro che sono stati identificati come Addetti antincendio, i corsi antincendio (basso, medio e alto rischio) sono degli appuntamenti imprescindibili per la sicurezza. Il programma dei corsi è vasto ed articolato, proprio come quello che che potrete consultare al link Studiohs.it/corsi_sicurezza_lavoro/corso_antincendio_formazione.asp, inerente a tutte gli argomenti di esame a partire dai principi della combustione fino alle misure preventive passando dal triangolo del fuoco, le sostanze estinguenti e i rischi per le persone. Inoltre, le misure di protezione più comuni, le vie di fuga, le procedure da adottare anche nelle relazioni con i vigili del fuoco. Nel test di verifica, anche i vari tipi di impianti di estinzione, gli allarmi, la segnaletica e l’illuminazione di sicurezza. Per il Corso Antincendio rischio alto è contemplata anche una prova pratica che è vivamente consigliata anche per gli altri due livelli di rischio. I corsi hanno una durata di 4, 8 e 16 ore e sono tenuti da docenti specializzati.
