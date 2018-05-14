Caricamento...

Papa Francesco: fare luce sugli abusi del clero

di Redazione

14/05/2018

Papa Francesco è deciso a fare luce sugli abusi a sfondo sessuale commessi dal clero; per questo motivo  nei giorni che vanno dal 15 al 17 maggio incontrerà nell'Aula Paolo VI i Vescovi cileni.

Una nota ufficiale dal Vaticano

L'importante incontro del Papa finalizzato a fare chiarezza sulle vicende scabrose già citate è stato annunciato in una nota del Vaticano dove si dichiara: 
"Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, sessuali e di coscienza che si sono verificati in Cile negli ultimi decenni, ritiene necessario esaminare approfonditamente le cause e le conseguenze, così come i meccanismi che hanno portato in alcuni casi all’occultamento e alle gravi omissioni nei confronti delle vittime. Nel corso degli incontri, Papa Francesco desidera condividere le sue personali conclusioni conseguenti alla recente missione speciale in Cile affidata a mons. Charles Scicluna, Arcivescovo di Malta, e a don Jordi Bertomeu, della Congregazione per la Dottrina della Fede, e completate dalle numerose testimonianze, scritte ed orali, che Sua Santità ha continuato a ricevere nelle ultime settimane. Durante gli incontri, cui parteciperanno 31 vescovi diocesani e ausiliari e 2 vescovi emeriti, il Santo Padre sarà accompagnato dal Prefetto della Congregazione per i Vescovi, card. Marc Ouellet. L’obiettivo di questo lungo 'processo sinodale' è discernere insieme, alla presenza di Dio, la responsabilità di tutti e di ciascuno in queste ferite devastanti, nonché studiare cambiamenti adeguati e duraturi che impediscano la ripetizione di questi atti sempre riprovevoli. È fondamentale ristabilire la fiducia nella Chiesa attraverso dei buoni pastori che testimonino con la loro vita di aver conosciuto la voce del Buon Pastore e che sappiano accompagnare la sofferenza delle vittime e lavorare in modo determinato e instancabile nella prevenzione degli abusi"

Conclusione della nota vaticana

La lunga nota resa pubblica dal Vaticano si conclude cosi: 
"Il Papa, ringrazia la disponibilità dei suoi fratelli Vescovi di porsi in ascolto docile ed umile dello Spirito Santo e rinnova la sua domanda al Popolo di Dio in Cile di continuare in uno stato di preghiera affinché ci sia la conversione di tutti; e non è  previsto che Papa Francesco rilasci alcuna dichiarazione né durante né dopo gli incontri, che si svolgeranno in assoluta confidenzialità"  
