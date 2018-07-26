Scrive Famiglia Cristiana: “Vade retro Salvini”. Sulla copertina del settimanale oggi in edicola c'è il volto del Ministro degli Interni e quella frase seguita da “Niente di personale, si tratta di Vangelo”. La replica del diretto interessato non si è fatta attendere e gli stessi lettori di Famiglia Cristiana hanno criticato la scelta del settimanale. Noi non vogliamo entrare nel merito, piuttosto spieghiamo cosa significa Vade Retro.

Vade retro, il significato

Per la spiegazione della frase “Vade retro” ci siamo affidati alle parole del Cardinale e biblista Gianfranco Ravasi. In un articolo di Famiglia Cristiana del 2012, il Cardinale Ravasi ha citato Matteo 16,23: Gesù, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo...». Come è possibile che Gesù si rivolga a Pietro in questo modo dopo che lo aveva eletto primo tra gli apostoli? Pietro non aveva avuto una bella reazione quando Gesù aveva parlato del suo destino: «Signore, questo non ti deve accadere mai!». Cristo sapeva che il rigetto di Pietro derivava da altro, infatti nel Vangelo si legge: «Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini». Nel lezionario liturgico, secondo il Cardinale Ravasi, c'è una “traduzione più edulcorata”, fedele all'originale, ma intesa come una “reiezione”. Il vero significato di Vade retro, nel senso liturgico, è l'invito di di Gesù ad andare dietro di lui, rinnegare se stesso, prendere la croce e seguirlo.

Perché Vade retro Salvini?

Quella di Famiglia Cristiana è sicuramente una provocazione, ma bisogna leggere tra le righe il messaggio lanciato a Matteo Salvini. Andare oltre gli slogan. Scrive sempre il Cardinale Ravasi: «Pietro abbandoni, dunque, la sua illusoria concezione di un messianismo fatto solo di gloria e di successo, e si metta umilmente dietro al suo Signore, salendo la strada erta e irta di prove del Golgota. È questo il vero discepolato, altrimenti si è avversari “satanici” di Cristo».