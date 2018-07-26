Oroscopo di agosto di Branko: previsioni amore, viaggi e fortuna

Agosto è il mese più magico dell'anno, e l'oroscopo di Branko conferma interessanti novità per i segni zodiacali. Canta Lorenzo Jovanotti “Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri”, ed è proprio così cari amici di Lettera 35, tanti i sogni e le speranze che si avvereranno. Scopriamo subito l'oroscopo del mese di agosto di Branko.

Oroscopo mensile di Branko: flirt per Ariete

ARIETE: la vostra faccia tosta è nota, e ad Agosto farete tante conquiste, sollecitati da Mercurio in posizione ottima. Nessuno riuscirà a resistere al vostro fascino. Una situazione ideale per i single. Ferragosto movimentato.

TORO: non avete fatto le vacanze a Luglio? Rimediate ad Agosto, avete bisogno di riposo e Marte che si affaccia nel vostro cielo vi aiuta. Dovete lavorare ancora qualche giorno poi potrete dormire. Le professioni legate alle attività finanziarie e all'artigianato sono quelle più redditizie. Attenzione alla forma fisica.

GEMELLI: l'oroscopo di Agosto vi vede ancora protagonisti. Venere torna in splendida posizione e tutte le stelle sono in posizione favorevole. I single, anche quelli di una certa età, avranno diverse occasioni per conoscere l'anima gemella. Stelle belle anche per la carriera, Venere infatti vi rende creativi.

CANCRO: sfruttate la prima settimana di Agosto per concludere tutti gli impegni professionali, poi prendetevi una pausa. Non lasciate nulla in sospeso e impostate il lavoro per il rientro perché avete bisogno di relax. L'oroscopo di Branko vi suggerisce di stare attenti agli sport pericolosi.

LEONE: dovete smaltire l'opposizione di Marte, il cielo finalmente è libero. L'oroscopo di Ferragosto annuncia un cielo piacevole, grazie alla presenza della Luna che vi rende sensuali e molto socievoli. Possibili incontri per i single.

VERGINE: il mese del solleone si apre con Venere che vi resta accanto per tutta la settimana. La settimana migliore è quella centrale del mese, il cambio di Luna (si sposta in Toro) è perfetto per prenotare una vacanza e se questo è il vostro settore, l'oroscopo di Branko dice che ci sono incontri e investimenti fortunati in arrivo.

Branko oroscopo del mese di agosto: vacanze per Sagittario

BILANCIA: vivacissimo Mercurio che vi rende spiritosi e allegri. Le persone di una certa età avranno occasione di diventare un punto di riferimento per i giovani e saranno molto ammirati. Una relazione iniziata da poco può trasformarsi in qualcosa di concreto e duraturo sotto la protezione di Saturno;

SCORPIONE: dopo tanto impegno, anche per voi l'oroscopo di agosto suggerisce una bella vacanza. Mercurio transita in Leone dove incontra il Sole e causa qualche disturbo alla forma fisica, purtroppo il sistema nervoso è messo a dura prova dagli impulsi contraddittori delle stelle.

SAGITTARIO: “cerco l'estate tutto l'anno, e all'improvviso eccola qua”, e se avete programmato una vacanza secondo le previsioni di Branko riuscirete finalmente a godervela. Venere inoltre vi farà conoscere nuove persone, molto utili per la vostra carriera, e tanti amici stimoleranno la vostra intelligenza. Forma fisica al top ma non esagerate.

CAPRICORNO: l'oroscopo mensile di agosto profuma d'amore. Nella prima settimana tutte le stelle sono positive. Il passaggio di Venere in Bilancia non causa problemi, ma le donne del segno dovrebbero stare attente a curare la pelle, Branko invita a bere molto.

ACQUARIO: volete staccare da tutto, però dovete controllare come procede il lavoro lasciato in sospeso, durante i cambi di luna l'oroscopo di agosto di Branko invita ad essere vigili. Anche la forma fisica potrebbe risentirne. Tranquilli, Marte torna presto nel vostro segno.

PESCI: tanti stimoli in questo oroscopo di agosto. Branko parla di carriera perché Sole e Mercurio sono in Leone, ottime opportunità per chi si occupa di svago e turismo. La stella della passione si accende proprio in occasione delle notte di Ferragosto.