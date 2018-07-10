Cristiano Ronaldo ultime news: concluso accordo con la Juventus

La Juventus ha finalmente concluso il trasferimento del secolo. Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera per 30 milioni a stagione. CR7 non arriva oggi a Torino.

Ronaldo-Juve: i dettagli dell'operazione

È ufficiale, Cristiano Ronaldo alla Juve. L'annuncio è arrivato alle 17:32. Oggi martedì 10 luglio 2017 è un bellissimo giorno per i tifosi bianconeri che aspettavano con ansia la concretizzazione dell'affare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha presentato a Mendes un'offerta di 105 milioni e il Real Madrid ha finalmente accettato. L'accordo con Cristiano Ronaldo era pronto da giorni, perché nel suo cuore ormai c'era solo la Juventus, forse da quel giorno in cui i tifosi hanno applaudito il fenomeno portoghese già pallone d'oro per quel gol pazzesco.

Cosa pensa Cristiano Ronaldo della Juventus

A volte un applauso vale più di un contratto da 30 milioni a stagione. Molti club avevano mostrato il loro interesse verso CR7 ma il suo destino era nella Juventus. Dopo il match di andata dei quarti di finale di Champions League, Cristiano Ronaldo disse: «È un gol che rimarrà negli occhi di tutti e di sicuro è il mio gol più bello. Che mi applauda uno stadio come quello della Juventus che vede grande calcio e grandi giocatori mi ha emozionato e reso felice anche perché la Juventus mi è sempre piaciuta sin da bambino. Mi piaceva vederli giocare. Certi applausi ti restano nel cuore, mi hanno emozionato. Devo dire grazie ai tifosi della Juve, ciò che hanno fatto è sbalorditivo e non mi era mai capitato in carriera. E’ stato un momento incredibile».

Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino

I tifosi a questo punto attendono con ansia l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Oggi e per tutta la settimana CR7 resterà in vacanza a Navarino. Il prossimo 23 luglio la Juventus partirà per gli Stati Uniti ma non sappiamo ancora se anche Ronaldo si unirà alla squadra. È stato davvero un “folle martedì” come dice La Gazzetta dello Sport, a partire dalle notizie della partenza di Andrea Agnelli, presidente della Juventus per Kalamata dove era previsto un incontro con Ronaldo. Altra notizia degna di nota la presenza di Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo, impegnato da giorni nella trattativa con il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Non poteva essere un semplice incontro. Cristiano Ronaldo alla Juve!