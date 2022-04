Csaba Dalla Zorza è, sicuramente, uno dei personaggi televisivi più discussi nel mondo mediatico e dell’intrattenimento italiano. Conosciuta per essere particolarmente integerrima e molto puntigliosa, la presentatrice e conduttrice televisiva italiana ha partecipato a diversi programmi di cucina, stile e bon ton, in cui ha parlato di qual è il modo migliore di porsi dal punto di vista stilistico e non solo. Dalla posizione delle posate al colore di una tovaglia, tutto è analizzato dall’occhio attento di Csaba che, però, secondo gli utenti social è stata protagonista di uno scivolone su Instagram. Le sue parole non sono piaciute e, per questo motivo, ben presto si è sviluppata una polemica per le parole di Csaba Dalla Zorza. Ma che cos’è successo?

Csaba su Instagram: le dichiarazioni della conduttrice e presentatrice televisiva

Particolarmente attiva sui social con il suo account @csabadallazorza, la conduttrice e presentatrice televisiva si tiene spesso in contatto con i suoi fan, attraverso la funzione domanda di Instagram, che permette di rispondere a qualsiasi interrogativo posto da parte dei suoi seguaci. Per questo motivo, Csaba ha dedicato grande spazio – attraverso le sue storie Instagram – nel rispondere a domande riguardanti anche la sua vita personale e non soltanto lavorativa.

Una delle domande che sono state poste a Csaba su Instagram è: “Riesci a cucinare a casa tua anche ora che hai 100 impegni?”. Il riferimento è ai numerosi lavori televisivi, e non solo, che svolge la donna, che potrebbero impedirle di essere molto presente a casa. La sua risposta, forse per toni che non sono piaciuti ai fan di Csaba Dalla Zorza, non è stata particolarmente apprezzata. Queste le sue parole: “Certo! Io a casa cucino tutti i giorni. Parto alle 6:30 con il pranzo che i miei figli portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa, dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi!”.

La polemica per le parole di Csaba su Instagram

Le parole di Csaba Dalla Zorza su Instagram sembrano non essere piaciute a tutti; il tono della conduttrice e presentatrice italiana è apparso, per molti, altezzoso, quasi come a voler sminuire chi compie un lavoro e non riesce a organizzarsi anche per essere presente nella propria casa, cucinando o badando ad altre attività. Tra chi ha commentato ironicamente la cosa, mostrando un barattolo di fagioli come pranzo, e chi ha cercato di rispondere in maniera più seria alle parole di Csaba su Instagram, si sono distinti alcuni commenti su Twitter che hanno offerto una prospettiva differente di quelle parole.

Un’utente, in particolare, ha scritto: “Che poi Csaba fa anche bene a fare tutto in casa, è più buono. E’ il “basta organizzarsi” che è fastidioso. Magari anche lei ha aiuto di babysitter o tate ma forse in compresenza e non capisce che si rivolge a donne che fanno i salti mortali per fare tutto.”