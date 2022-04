Theo Hernandez diventa padre: nato il figlio del calciatore del Milan e di Zoe Cristofoli

Theo Hernandez diventa padre. Il terzino sinistro del Milan, uno dei più forti laterali francesi e uno dei migliori – nel suo ruolo – in Europa e nel mondo, ha festeggiato la nascita di suo figlio, dopo tre anni di relazione con Zoe Cristofoli. La coppia, che impazza sui social e nel mondo del gossip, ha annunciato la nascita del proprio primo figlio su Instagram, lasciando sicuramente grande contentezza nei tifosi del Milan e non solo. I due, infatti, non sono soltanto conosciuti in virtù del lavoro di Theo Hernandez, ma anche perché Zoe Cristofoli è una influencer particolarmente conosciuta sui social. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del primo figlio di Theo Hernandez.

L’annuncio di Theo Hernandez sui social: il terzino del Milan diventa padre

Attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui mostra suo figlio appena nato tra le sue braccia, Theo Hernandez ha annunciato di essere diventato padre. Nel suo breve e didascalico post che ha subito impazzato sui social e nel mondo del gossip, il terzino francese sinistro – tra i più forti al mondo nel suo ruolo – Theo ha scritto la data di nascita del suo primo figlio, il 7 aprile del 2022, aggiungendo “Ti amo figlio”.

Poche ma semplici parole, da parte del francese, per annunciare la grande felicità derivante dalla nascita del suo primo figlio. Theo Hernandez milita dal 2019 nel Milan e, grazie al suo grande amore per la squadra e per la tifoseria, dopo aver lasciato il Real Madrid è diventato uno dei pilastri della formazione rossonera, che ha aiutato molto con grandi prestazioni e diversi gol e assist.

Come si chiama il figlio di Theo Hernandez?

L’interrogativo che riguarda i tifosi del Milan e tutti i conoscitori della coppia Theo Hernandez – Zoe Cristofoli impazza sul web: come si chiama il figlio di Theo Hernandez? Il terzino sinistro del Milan non ha fornito indizi a proposito del nome di suo figlio, scrivendo semplicemente “Te Amo Hijo” sui social. In molti, tra i commenti, hanno scritto che il figlio si chiamerà Theo jr., forse in maniera piuttosto affettiva e immaginando che il bambino possa chiamarsi in questo modo. Sarà la coppia ad annunciare come si chiama il proprio bambino.