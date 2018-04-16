Home Intrattenimento Cuba Resiste, il libro migliore prima di un viaggio a Cuba

Cuba Resiste, il libro migliore prima di un viaggio a Cuba

di Redazione 16/04/2018

“Cuba Resiste. Reportage da un Paese che cambia ma resta fedele alle sue radici” (Edizioni Infinito), terzo libro dello scrittore milanese Massimiliano Squillace, classe 1977, è il libro ideale per chi desidera partire per Cuba e conoscere il suo popolo. Come spiega il titolo è un reportage – Squillace è anche giornalista –, ma ha pure uno stile narrativo, che differenzia e rende più godibile questo libro rispetto ad una normale guida turistica. Permette di “vivere” meglio il viaggio dell’autore nel Paese caraibico più famoso del mondo. Il protagonista è partito da Lisbona e, dopo aver fatto scalo a Mosca – era più economico –, è arrivato a L’Avana, dove ha noleggiato un’auto con la quale ha percorso 2000 chilometri, per proseguire il suo giro in bus e a piedi, girando tutta l’isola. [amazon box="8868612429"] Oltre alla capitale cubana, ha visitato luoghi come Guantanamo – dove si trova la tanto discussa prigione statunitense dove si trovano rinchiusi numerosi personaggi accusati o condannati per terrorismo di matrice islamica –, Cinfuegos, Trinidad, Varadero, Gibara, Santa Clara e Santiago. In questo viaggio si incontrano la natura e il mare cristallino che rendono Cuba famosa nel mondo, ma anche i numerosi problemi del Paese di Ernesto (Che) Guevara e di un Fidel Castro appena scomparso. Problemi come il diffuso fenomeno della prostituzione, del traffico di droga e l’annoso embargo imposto dagli Stati Uniti allo Stato comunista di oltreoceano. Inoltre il giovane viaggiatore ha potuto conoscere profondamente la cultura cubana, di cui parla nel suo libro: questo fa dell’opera un vero e proprio unicum. L’aspetto propriamente narrativo di Cuba Resiste – disponibile in libreria ma anche online, per esempio su Amazon, dove è diventato un best seller - è costituito dal fatto che il protagonista della storia abbia deciso di intraprendere questo viaggio per cercare il padre di una ragazza cubano- tedesca di nome Kira che aveva conosciuto a Lisbona e della quale si è innamorato. [amazon box="8868612429"]

