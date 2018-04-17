Home Scienza e Tecnologia WhatsApp vietato ai minori di 16 anni: sarà davvero la prossima legge?

di Redazione 17/04/2018

Whatsapp vietato ai minori di 16 anni: ecco cosa emerge secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori. Pare che sulla piattaforma più usata al mondo, sarà applicata una importante modifica che potrebbe portare un divieto di utilizzo dell'app di messaggistica ai sedicenni. WhatsApp vietato ai minori di 16 anni: ecco perché Così come whatsapp, anche tutte le altre piattaforme in rete e le chat dovranno affrontare Delle regole molto severe impostate a seguito del nuovo regolamento emanato dal Gdpr, in pratica il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali degli utenti. Stando alle indiscrezioni, infatti, dal prossimo 25 maggio, WhatsApp potrebbe, quasi sicuramente per cui vi è divieto di accesso ai suoi servizi di chat in rete. La modifica del regolamento per usare la piattaforma online potrebbe giungere nelle prossime settimane, ma al momento valgono ancora i soliti termini d’uso per i tredicenni che sarebbero legati alla legge degli Stati Uniti in virtù della raccolta dei dati personali degli adolescenti. WhatsApp vietato ai minori di 16 anni: tutta colpa del Gdpr È palese che nel nuovo Gdpr, l’articolo 8 preveda, in effetti, la soglia minima dei 16 anni per l’accesso ai servizi in rete. Nel caso in cui il minore ne ha di meno, il suo accesso può avvenire previo consenso dei genitori. Questa novità, però, potrebbe portare ad una situazione un po' paradossale, in quanto, da un giorno all’altro, tutti gli utenti nella fascia di età tra i 13 e i 16 anni, dopo il 25 maggio avranno, per causa di forza maggiore, necessità di una valida autorizzazione da parte dei loro genitori altrimenti saranno espulsi dalle piattaforme. Ma in queste ore di dubbi sugli eventuali cambiamenti molti dimenticano che, secondo l'articolo stabilito dal gdpr 'gli Stati membri hanno, per legge, la facoltà di stabilire un'età anche inferiore in tali ambiti, purché non sia al di sotto dei 13 anni'.

