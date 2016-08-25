Home Scienza e Tecnologia Dalla Casa di Wolfsburg arriva una nuova generazione di Maggiolini

Dalla Casa di Wolfsburg arriva una nuova generazione di Maggiolini

di Redazione 25/08/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Volkswagen ha annunciato per il 2017 una nuovissima generazione del famoso Maggiolino, uno dei veicoli più azzeccati e venduti al mondo che ha visto alcuni anni fa un restyling totale in cui le linee originali si possono riconoscere ma nel complessivo è tutta un’altra auto. Nuovo stile, nuovi interni e motorizzazioni, nuova tecnologia al posto di quella un po’ spartana del predecessore che così tanto successo ha riscontrato nei decenni. Ora è in arrivo il nuovo Maggiolino “Model Year 2017” che sarà disponibile sia nella versione classica che Cabriolet. Intanto, la nuova auto presenta un nuovo paraurti anteriore ma anche rinnovata è l’ampia presa d’aria e i fari, ora a tecnologia Led. Sulle ruote si fanno notare i cerchi in lega da 17 e 18 pollici. Tre le versioni proposte, Base, Design e R- Design disponibili in quattro nuovi colori per la carrozzeria ma anche per il tettuccio . I nuovi Maggiolini presentano anche ampia tecnologia all’interno, con schermo touch da 5 pollici e sistemi di connettività compatibili con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp