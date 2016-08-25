Home Attualità Olimpiadi a Roma nel 2024 si faranno oppure no?

Olimpiadi a Roma nel 2024 si faranno oppure no?

di Redazione 25/08/2016

Nel 2011 l’allora imposto Premier Monti, manovrato dai fili del burattinaio Capo dello Stato, fece forse l’unica cosa intelligente del suo mandato: le Olimpiadi non era proprio il caso di programmarle in Italia, situazione troppo difficile dal punto di vista economico. Oggi si riparla delle Olimpiadi a Roma nel 2024 ma la neo Sindaca Raggi non è affatto convinta dell’opportunità. Già nel corso della campagna elettorale aveva chiarito che le Olimpiadi a Roma non potevano rappresentare una priorità e oggi, anche se non è ancora detta l’ultima parola, l’orientamento non sembra cambiato. Malagò insiste ma dalle stanze del potere si avverte un gelo che mette in dubbio tutto. Si sa che la situazione economica del Comune di Roma è semplicemente disastrosa ancora più dopo il passaggio del “Nerone” Marino. Esistono situazioni gravi che mettono in crisi la vita dei cittadini Romani ma anche dei turisti che da sempre vengono a visitare la Città eterna. Prima di impegnare denaro, e non poco, per le Olimpiadi, conviene rimettere a posto la città anche perché si sa che le spese sono enormi e il recupero economico non è detto che pareggi le spese.

