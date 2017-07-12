Home Attualità Dani Alves al PSG: frecciatine alla Juventus

Dani Alves al PSG: frecciatine alla Juventus

12/07/2017

Il terzino durante la conferenza a Parigi non risparmia frecciatine alla sua ex squadra Dani Alves è del PSG: sono state effettuate le presentazioni ufficiali e il terzino brasiliano, dopo aver dato l’addio alla Juventus dopo solo un anno dal suo arrivo a Torino, ha scelto di giocare per la squadra parigina, snobbando colossi quali il Manchester City nonostante i gossip sentenziano che sia stata la prospettiva di far parte del team di Pep Guardiola il motivo dello strappo con la Juve. Sette milioni a stagione come compenso, il doppio percepito dalla società campione d’Italia e ben oltre quanto gli proponevano i Citizens. Dani Alves al PSG sfida la Juventus E il terzino brasiliano non perde certo tempo e, dopo le presentazioni al PSG con tanto di maglia 32, ha subito lanciato la sfida alla sua ex squadra: la Juventus ritroverà Dani Alves da avversario durante le sfide della International Champions Cup, il 27 luglio 2017 a Miami. Un match che era già in programma, ma che ora acquista tutto un altro sapore, visto che Alves sarà l’ex da battere. E per questa ragione, il terzino brasiliano non ha certo risparmiato frecciatine verso la Juve nel corso della conferenza stampa di presentazione, in cui, tutto orgoglioso, stringeva la sua maglia numero 32. A chi gli ha chiesto se trovava già differenze rispetto alla Juventus, ha risposto organizzazione e ambizioni: il PSG è tutto ordinato e ha dichiarato che alla sua nuova squadra manca poco per vincere la Champions e di certo aiuterà a centrare l’obiettivo. La sfida è lanciata, la società campione D’Italia la raccoglierà?

