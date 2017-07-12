Home Attualità Ritorno in TV per Corrado Guzzanti: LA7 annuncia i palinsesti

di Redazione 12/07/2017

Annuncio di Urbano Cairo: spazio dopo Lilli Gruber a Otto e Mezzo I palinsesti LA7 presentati a Milano hanno fatto sussultare molti presenti, specialmente alla notizia che Corrado Guzzanti ritorna in TV dopo Otto e Mezzo con Lilli Gruber. Una cartolina satirica dal lunedì al venerdì, molto simpatica e divertente. Il comico torna in TV dopo anni di esilio grazie al direttore Andrea Salerno, che ha firmato con Guzzanti tanti programmi di successo. Se tutto andrà bene, il comico andrà in onda da novembre a giugno, anche se manca ancora il titolo della trasmissione. Corrado Guzzanti è la novità di LA7 La trasmissione che sancisce il ritorno in TV di Corrado Guzzanti non avrà ancora un nome, ma tutti a LA7 hanno avuto subito chiaro dove collocarla: subito dopo Lilli Gruber, facente parte ancora della squadra fino al 2022. Striscia quotidiana anche per Makkon dopo la trasmissione di Diego Bianchi e prima serata per Zoro, mentre, oltre alla Gruber, si sono trovati i contratti rinnovati anche Giovanni Minoli, Giovanni Floris e Corrado Formigli. Corrado Guzzanti sarà il comico di punta di LA7, mentre Cairo rinnova la fiducia a Lilli Gruber, Giovanni Minoli, Giovanni Floris, Corrado Formigli ed Enrico Mentana e il suo TgLa7, smentendo categoricamente ogni presunto dissapore con il Direttore. Inoltre, ha smentito di non aver avuto contatti per avere Fabio Fazio in squadra, in quanto ha incontrato il suo agente, ma non c’è stata nessuna offerta o proposta. Niente contatti con Massimo Giletti, anche se Cairo lo vorrebbe volentieri a LA7: attenzione per l’informazione senza dimenticare i cinefili: i film di Nanni Moretti la faranno da padrone, introdotti dallo stesso regista.

