Danilo Gallinari, rissa in campo e addio Europei di basket
di Redazione
31/07/2017
Espulsione durante amichevole e frattura alla mano: addio Eurobasket 2017Brutta pagina di sport e una macchia sulla carriera di Danilo Gallinari: doveva essere una partita amichevole di basket tra la Nazionale Italiana e quella olandese, ma più che pallacanestro, ieri il campo si è trasformato in un ring. Il nuovo acquisto dei Los Angeles Clippers ha dato vita a una rissa in campo che non solo gli è costata l’espulsione, bensì anche il sogno di partecipare agli Europei. Gallinari è stato portato in ospedale per accertamenti a una mano e la sentenza è che l’ala degli americani ha riportato una frattura della base del primo metacarpo della mano destra. Il pugno di Gallinari era indirizzato a Kok, reo di avergli dato una gomitata.
Danilo Gallinari fuori da Eurobasket 2017Rompersi una mano per sferrare un pugno a un avversario per reagire a una provocazione è anti sportivo e una pazzia, soprattutto se in gioco c’è la partecipazione agli Europei. I tempi di recupero si stimano sui 40 giorni, e questo vuol dire che Eurobasket 2017 rimarrà solo un sogno per Danilo Gallinari. L’ala dei Los Angeles Clippers sarà sostituita da Diego Flaccadori, il quale andrà in ritiro a Cagliari dal 1 al 13 agosto 2017. L’ex New York Knicks ha scritto sui social il responso del medico, ovvero la frattura della base del primo metacarpo della mano destra, per annunciare che non sarà con la Nazionale Italiana di Basket. Inoltre, ha chiesto scusa ai suoi compagni e ai tifosi per il suo comportamento. La spedizione azzurra per Eurobasket 2017 dovrà fare a meno di Andrea Bargnani e Alessandro Gentile, reduci da una stagione sportiva disastrosa. Le ambizioni del basket italiano si dovranno ridurre?
