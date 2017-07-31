Pronto Soccorso Toscana, cambiano i codici di accesso: numeri invece dei colori
di Redazione
31/07/2017
I codici di priorità non saranno più dal bianco al rosso, bensì dall’1 al 5Rivoluzione Pronto Soccorso in Toscana: dal 1 gennaio 2018, le urgenze saranno smistate con nuovi codici di accesso. Cambiamento significativo, visto che i codici di priorità non saranno assegnati più in base al colore, ovvero dal bianco al rosso, bensì da numeri, per l’esistenza cinque. Si partirà dall’1 dell’emergenza al 5 della non urgenza. La novità è stata illustrata dall’assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi e fa parte della riorganizzazione del Pronto Soccorso varata dalla Giunta Regionale approvata durante l’ultima seduta. Ogni giorno in Toscana oltre 4100 cittadini si presentano al Pronto Soccorso e ben 3 accessi su 4 hanno come esito dimissione senza ricovero. Per diminuire i tempi di attesa, i casi non urgenti in base alle necessità saranno presi in carico dal personale infermieristico. In base ai codici di priorità, a chi sarà assegnato 1, sinonimo di emergenza, non svolgerà attesa, il 2 prevede la presa in carico entro 15 minuti, il 3 entro 60 minuti, il 4 entro 120 minuti, e il 5 entro i 240 minuti. In modo che chi ha il vecchio codice bianco non debba prendere residenza nella struttura ospedaliera prima di essere visitato, così come le vittime gravi di incidente o altre patologie gravissime possano mantenere la precedenza alle cure.
Codici priorità accesso Pronto Soccorso Toscana per accorciare i tempi di attesa.La nuova organizzazione dei pronto soccorso in Toscana entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018: senza dubbio l’aspetto del passaggio dai codici colore a quelli numerici è la parte più evidente, ma in realtà è coinvolto tutto il percorso dell’emergenza d’urgenza per accorciare i tempi di attesa, soprattutto per i codici minori.
Articolo Precedente
Vincenzo Ruggiero attivista gay ucciso a Napoli: trovato il corpo in garage
Articolo Successivo
Danilo Gallinari, rissa in campo e addio Europei di basket
Redazione