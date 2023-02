Il Victoria and Albert Museum di Londra ha acquisito un archivio di materiale che conta circa 80.000 pezzi dalla tenuta di David Bowie.

David Bowie: nuovo archivio al Victoria and Albert Museum di Londra

Il Victoria and Albert Museum di Londra conferma di aver acquisito un archivio di materiale che conta circa 80.000 pezzi dalla tenuta di David Bowie.

L’archivio contiene oggetti tra cui taccuini scritti a mano, lettere, costumi di scena, strumenti musicali, premi, capi d’abbigliamento, fotografie, film, video musicali, scenografie e altro ancora, molti dei quali sono stati esposti durante la mostra del museo itinerante “David Bowie Is” che è stata vista da più di 2 milioni di persone tra il 2013 e il 2018.

Secondo quanto riferito dal Victoria and Albert Museum di Londra, l’archivio “include anche scritti più intimi, processi di pensiero e progetti non realizzati, la maggior parte dei quali non sono mai stati visti in pubblico prima”.

Gli oggetti acquisiti dal museo britannico saranno esposti nel 2025 al “David Bowie Center for the Study of Performing Arts” di Stratford, Londra, inaugurato da poco.

“L’archivio ripercorre i processi creativi di Bowie come innovatore musicale, icona culturale e sostenitore dell’autoespressione e della reinvenzione dagli inizi della sua carriera negli anni ’60 fino alla sua morte nel 2016. Insieme alla creazione del nuovo Centro, questo dono sosterrà le attività correnti di conservazione, ricerca e studio dell’archivio”, si legge ancora nella nota del museo.

Interviene il direttore Hunt: “manuale di riferimento per i Bowie di domani”

Il dottor Tristram Hunt, direttore del Victoria and Albert Museum di Londra, ha commentato l’importante acquisizione con le seguenti parole:

“David Bowie è stato uno dei più grandi musicisti e interpreti di tutti i tempi. Il V&A è entusiasta di diventare custode del suo incredibile archivio e di poterlo aprire al pubblico. Le innovazioni radicali di Bowie attraverso la musica, il teatro, il cinema, la moda e lo stile – da Berlino a Tokyo a Londra – continuano a influenzare il design e la cultura visiva e ispirano creativi da Janelle Monáe a Lady Gaga a Tilda Swinton e Raf Simons. I miei più sentiti ringraziamenti vanno alla David Bowie Estate, alla Blavatnik Family Foundation e al Warner Music Group per aver contribuito a rendere tutto questo una realtà e per aver fornito un nuovo manuale di riferimento per i Bowie di domani”.