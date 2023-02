Keanu Reeves: tre mesi di allenamento per le scene d’azione in “John Wick 4”

Keanu Reeves racconta di essersi allenato per tre mesi in modo da prepararsi alle riprese del quarto capitolo di John Wick: sarà il film con più scene d’azione di tutto il franchise.

Keanu Reeves: tre mesi di allenamento per le riprese del film “John Wick 4”

Keanu Reeves è noto per essere un attore che sul set tiene ad eseguire il prima persona il maggior numero di acrobazie possibili. Per questo motivo, Reeves ha trascorso circa tre mesi ad allenarsi intensamente per il suo ruolo nel quarto film di John Wick.

I tre titoli precedenti del franchise hanno progressivamente alzato gli standard delle scene d’azione, ci si aspetta lo stesso anche da “John Wick 4”.

L’attore protagonista ha raccontato che: “sono state circa 12 settimane di allenamento. Sono nuovi livelli di azione”, aggiunge che è stato impegnativo, e che le scene di azione in John Wick richiedono “qualcosa in più”, ed è evidente “lo sforzo e l’impegno della squadra”.

La scena più impegnativa includeva un’acrobazia automobilistica in cui il personaggio di Reeves corre intorno allo storico Arco di Trionfo a Parigi, in Francia. L’attore ha dovuto imparare a fare un 180 inverso in auto mentre ricarica una pistola di scena e spara fuori. Come ha spiegato Reeves, “Per il ‘Capitolo 4’, volevamo riportare indietro le muscle car“.

Scene d’azione in “John Wick 4”, Keanu Reeves chiede: “Siamo andati troppo oltre?”

“Siamo andati troppo oltre?” è la domanda posta con umorismo da Keanu Reeves a proposito delle scene d’azione ricche di acrobazie che caratterizzano il franchise di John Wick.

“Abbiamo portato la guida dell’auto ad un livello superiore, cosa che mi piace molto”, ha detto Reeves alla rivista Total Film in merito alle acrobazie automobilistiche di “John Wick 4”. “Ci sono 180, 180 avanti-indietro, 270 indietro-avanti, drifting… Quindi è stato davvero divertente avere la possibilità di imparare queste abilità e giocare”, prosegue.

Reeves ha poi aggiunto: “‘John Wick: Capitolo 4’ ha più scene d’azione di tutti i film [‘John Wick’], il che la dice lunga. E anche di tanto. È un grande spettacolo… ‘John Wick 4’ è stato il ruolo più difficile dal punto di vista fisico che abbia mai avuto nella mia carriera finora. Mi hanno davvero allenato per essere in grado di avere quella che chiamiamo la cassetta degli attrezzi”.