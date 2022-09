Hard keeping my mouth sewn shut about this one, così Ryan Reynolds annuncia la terza pellicola del franchise di grande successo: Deadpool 3 arriverà nelle sale il 9 giugno 2024. Il video postato dall’attore su Twitter, che ha superato il milione di like in meno di 16 ore, riprende in modo perfetto la caratterizzazione comica del suo personaggio. Dopo una serie di affermazioni volte ad enfatizzare l’impegno nella realizzazione del terzo film di Deadpool, Reynolds conclude con: “It’s been an incredible challenge that has forced me to reach down deep inside and I… I have nothing. Just completely empty up here. But we did have one idea…”. La notizia di maggiore importanza per i fan di Deadpool 3, infatti, è il ritorno di Hugh Jackman – dopo anni di abbandono del personaggio – nei panni di Wolverine.

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel film Deadpool 3

“Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time?”, con queste parole di Reynolds e la contemporanea comparsa di Hugh Jackman sullo sfondo, viene ufficialmente annunciata la presenza dell’iconico membro degli X-Men in Deadpool 3, interpretato dall’attore che negli anni ne è diventato l’unico e insostituibile interprete. “Yeah, sure, Ryan” è la risposta di Jackman.

Il video, con cui è stato annunciato il ritorno di Wolverine in Deadpool 3, si conclude con I Will Always Love You di Whitney Houston accompagnato dal sottotitolo “I will always love Hugh”, mentre sullo schermo compare a caratteri cubitali rosso-Deadpool un COMING HUGHN che conferma in ultima istanza l’attenzione a mantenere alta la nota umoristica del franchise.

Deadpool 3 entra nel Marvel Cinematic Universe e resta R-rated

Con Deadpool 3 il supereroe entra ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, a seguito dell’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney. Rhett Reese, che aveva già scritto le prime due pellicole insieme a Paul Wernick, e che torna con il collega per stendere la sceneggiatura del terzo film, conferma che nonostante l’ingresso nell’MCU, ultimamente improntato soprattutto a contenuti family friendly, Deadpool 3 sarà R-rated, ovvero vietato ai minori di 17 anni (a meno che accompagnati da un adulto). Che cosa cambierà in Deadpool 3 con l’ingresso del film nel mondo Marvel?

Wolverine entra nel Multiverso con Deadpool 3?

Dopo il finale di Logan, che coincide altresì con l’ultima volta in cui il pubblico ha visto Wolverine sullo schermo, non è chiaro in che modo il supereroe possa tornare in Deadpool 3. Hugh Jackman e James Mangold, che ha diretto il film Logan, avevano inoltre sottolineato come il film fosse l’addio di Jackman al suo ruolo, nonché l’ultimo saluto di Wolverine ai fan dell’universo Marvel.

Tuttavia, da un lato Deadpool è noto per le numerose volte in cui si è verificata la rottura della quarta parete, dall’altro lato è ormai chiaro che nel Multiverso tutto è possibile. Dopo Tobey Maguire e Andrew Garfield, torna nelle sale Hugh Jackman, per l’immenso piacere dei fan che negli anni si sono affezionati tanto ai loro supereroi preferiti quanto ai rispettivi interpreti.