Home Economia & Lavoro Debito Pubblico ancora in crescita

Debito Pubblico ancora in crescita

di Redazione 16/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I dati relativi al mese di novembre scorso mostrano un incremento del debito pubblico, appunto a novembre di 5,6 miliardi di Euro rispetto al mese precedente. Disgregando i dati si nota che il debito provocato dalle amministrazioni centrali sia pari a un incremento di 5,7 miliardi mentre le Amministrazioni Locali hanno diminuito il loro debito di 0,1 miliardi di Euro, portando il totale a 5,6 miliardi. Questi i dati di novembre 2016 ma dopo tale data c’è stata la Legge di bilancio, costruita tutta in debito e ora è all’esame del parlamento il provvedimento relativo al salvataggio delle banche per ulteriori 20 miliardi che vanno a sommarsi al debito pubblico pre esistente. Il debito pubblico, come tutti i debiti, prima o poi vanno risolti e continuare ad agire aumentandolo di continuo pone dei seri problemi per il futuro, anche per via dei vincoli Europei che vanno rispettati finché si fa parte del’UE, almeno. Ci si è quasi dimenticati che stiamo andando già incontro ad una manovra economica aggiuntiva, perché l’UE deve ancora dare il suo parere definitivo sulla nostra Legge di Bilancio ma ha già ventilato la necessità di provvedere ad una manovra per diminuire il debito pubblico ritenuto eccessivo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp