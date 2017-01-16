Home Esteri Investimenti cinesi in USA in dubbio per il 2017

di Redazione 16/01/2017

Appartengono alla storia la ripresa dei rapporti tra gli USA e la Cina ai tempi del Presidente Nixon, con il famoso ping pong. La Cina ha fatto, da parte sua dei passi da gigante negli ultimi anni, trasformando la propria economia e diventando un colosso economico e industriale a livello mondiale. I cinesi sono ormai proprietari di molte società e grandi imprese internazionali, dalle squadre di calcio alle industrie e grandi attività commerciali. Sono importanti anche gli investimenti cinesi in molti Paesi e uno di questi sono gli Stati Uniti. Gli investimenti cinesi in USA nel 2016 sono stati pari a 45,6 miliardi di dollari, non proprio noccioline e oltre a questo occorre contare il valore commerciale costituito dai business cinesi negli States. Tutto questo, però, oggi è in bilico, soprattutto per le politiche neo protezionistiche di Trump che già durante la campagna elettorale ha minacciato di contrastare il commercio cinese con gli Stati Uniti attraverso pesanti tasse doganali e dall’altra la scelta del Governo cinese di limitare la fuga di capitali dalla Cina verso l’estero.

