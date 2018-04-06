Home Salute Dengue: Disinfestazione a Pistoia per alcuni casi segnalati

Dengue: Disinfestazione a Pistoia per alcuni casi segnalati

di Redazione 06/04/2018

Pistoia nel panico per un caso di malattia Dengue segnalato alla unità funzionale di igiene pubblica e della nutrizione a causa di una persona proveniente dall’estero e che attualmente soggiorna nella città in questione. La persona è stata secondo le linee guida curata ed è già rientrata a casa. Dengue: cos'è La Dengue è una malattia simile all'influenza, provocata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali; si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non vi è una trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso presente ora in Italia, quindi, non c'è alcun tipo di rischio di trasmissione o contagio. Tuttavia poiché tra le zanzare che portano la malattia c’è anche la zanzara tigre (che da alcuni anni è molto diffusa nel nostro territorio), il Comune di Pistoia, per tutelare la salute pubblica e per larga precauzione come indicano anche le linee guida ministeriali, ha deciso di mettere in atto alcuni trattamenti di disinfestazione in modo da diminuire la densità delle zanzare nei luoghi di residenza della persona che ha contratto il virus. Dengue: qual è stata la reazione di Pistoia Il Comune di Pistoia sta quindi predisponendo, su richiesta della AUSL Toscana centro, un’ordinanza per disnfestare contro la zanzara tigre nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 aprile in via Santa Maria Maggiore e nelle aree circostanti per un raggio di 200 metri. L’ordinanza, secondo le indicazioni Ministeriali, ha deciso che sia concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per mettere in atto i dovuti trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle zone private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura di finestre durante le ore notturne in cui si svolgerà la disinfestazione. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta: per consumare frutta e verdura irrorate bisognerà attendere alcuni giorni (dopo 10 giorni non risultano residui sulle piante), dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini se rimasti all'esterno, vanno lavati con i comuni detergenti del commercio usando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto involontario con il prodotto insetticida, si deve lavare accuratamente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

