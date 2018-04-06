Home Intrattenimento Anna Tatangelo vince Celebrity MasterChef: "Chi mi vuole bene..."

Anna Tatangelo vince Celebrity MasterChef: "Chi mi vuole bene..."

di Redazione 06/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anna Tatangelo vince Celebrity di MasterChef, un premio che acquisisce un valore aggiunto dopo la separazione con Gigi D'Alessio. Nei momenti successivi alla premiazione però la cantante napoletana si lascia andare a qualche piccolo commento, che con molta probabilità non piacerà alla famiglia di Gigi D'Alessio: "Chi mi vuole bene..." Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio tornano insieme? Dalla scorsa estate abbiamo avuto modo di osservare da lontano quelle che è stata la separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. In questi mesi sono state diverse le notizie che hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma in realtà Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sembravano essere tornati insieme ma la realtà è ben diversa da quella che un po' tutti. In occasione di un'intervista rilasciata Vanity Fair Anna Tatangelo ha spiegato che, pur considerando Gigi D'Alessio ancora l'uomo della sua vita quindi la persona perfetta da sposare, nonostante questo i due però hanno deciso di intraprendere un percorso completamente separato è lontani dalla casa familiare che la Tatangelo chiamava amorilandia. Gigi D'Alessio figlia, bufera su Instagram Dopo l'intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a Vanity Fair, Ilaria, Gigi D'Alessio figlia, non ha reagito nel migliore dei modi. La ragazza in un lungo post su che ha scatenato una bufera su Instagram, successivamente rimosso, ha pesantemente accusato l'ex compagna del padre affermando di non aver avuto mai un vero e proprio rapporto con lei. La ventata del gossip riguardante la separazione tra Anna Tatangelo Gigi D'Alessio, sembra essersi placata nel momento in cui il percorso della cantante a Celebrity MasterChef ha preso una piega particolarmente positiva. In occasione dell'ultima puntata tenutasi ieri sera finalmente Anna Tatangelo vince Celebrity MasterChef! Qualcuno ironicamente sul web ha commentato ironicamente dicendo che le cene organizzate per 30 persone, tutte ospiti di Gigi D'Alessio secondo quanto dichiarato, alla fine hanno dato i suoi frutti. Anna Tatangelo Celebrity MasterChef La parentesi di Anna Tatangelo a Celebrity MasterChef a quanto pare è diventata davvero importante, come lei sperava da tempo. La cantante napoletana che ormai della scorsa è stata lasciata amorilandia per trasferirsi in un appartamento nel centro di Roma, sembra aver ripreso in mano la propria carriera. Il punto di forza ma la casa è stata la vittoria al reality culinario. Anna Tatangelo nelle Instagram Stories ai fan dice: "Sono felicissima! Felice perché è uscita la mia vera personalità, la mia parte più spontanea e quella voglia di leggerezza che in genere tengo solo per chi mi conosce bene!".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp