Denti: quando mettere l'apparecchio

di Redazione 24/07/2018

Dare il via ad una cura per i denti in fase di crescita, a partire dai sei anni sino all'età dello sviluppo, è qualcosa di importante. Munirsi dell’apparecchio in questo delicato periodo, in cui le ossa del bimbo sono ancora in fase di sviluppo, permette di raggiungere esiti più stabili nell'arco della vita e con una maggiore praticità. Quando ricorrere all’apparecchio Il fare perfetto è portare il bambino ad una prima visita verso i 6 anni, sarà poi il dentista o l'odontotecnico a fare una valutazione circa la possibilità eventuale di sottoporsi una terapia ortodontica. Davanti a dei problemi come crossbite o progenismo mandibolare c'è bisogno di intervenire precocemente, in alcuni casi pure prima dei 6 anni. Se si deve tentare l'allargamento delle arcate dentarie in generale il primo step di intervento può essere realizzato già tra i 7 e i 9 anni, per poi proseguire con la fase dell’allineamento dei denti solo dopo che saranno cresciuti gli altri denti permanenti, in media dopo i 10 anni. Per altre tipologie di malocclusione (come ad esempio mandibola di dimensioni ridotte) si possono attendere i 9-10 anni. Se si hanno i denti non allineati, ma le arcate dei denti hanno forma e posizione regolare, si può proseguire all'allineamento pure in un secondo momento, dopo che saranno cresciuti tutti i denti definitivi (tranne quelli del giudizio), di solito tra i 12 e i 14 anni. Apparecchio ai denti: i consigli dell'esperto Per il successo della terapia dentistica è di fondamentale importanza applicare degli apparecchi mobili o gli elastici inter-mascellari da portare nelle ore indicate dal medico che ci ha in cura. In alcuni casi, alla terapia ortodontica, può servire pure il trattamento con un altro operatore, tipo il logopedista, intervento atto al ripristino della precisa posizione della lingua. In generale, alla fine di un trattamento ortodontico, sarebbe necessario l’uso di un apparecchio di contenzione per far sì che i denti restino nella nuova e corretta posizione. È poi importante indossare con costanza l'apparecchio, altrimenti potrebbe non giungere l'effetto desiderato. Negli adolescenti la contenzione può perdurare fino a che non diventano maggiorenni o comunque solo dopo che ci sarà stato lo sviluppo cranio-facciale.

