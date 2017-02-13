Home Economia & Lavoro Dentisti in Albania economici a Tirana e Durazzo, c’è da fidarsi?

di Redazione 13/02/2017

Molti italiani con problemi ai denti decidono di farseli curare dai dentisti in Albania in quanto molto economici: Tirana e Durazzo ormai sono diventati le capitali delle cure odontoiatriche. Di seguito, faremo il punto della situazione riguardo ai prezzi e soprattutto se c’è da fidarsi. La prima cosa che salta subito all’occhio sono i prezzi, decisamente modici comparati a quelli dei colleghi italiani. La pulizia dei denti, pratica comune per preservare la salute dell’apparato dentario, costa in media 40 Euro contro una media di 100 Euro nel Belpaese, quindi farsi pulire i denti da tartaro e impurità in Albania costa meno della metà, tanto per cominciare: un risparmio di oltre 60% è un ottimo incentivo per favorire il turismo dentale. Gli stessi italiani favoriscono il turismo dentale a Tirana e Durazzo: a parte visitare questi posti magnifici, in Albania si possono trovare dentisti veramente economici e professionali: il listino prezzi medio prevede 40 Euro per una otturazione, mentre per uno sbiancamento completo, il prezzo sale a 100 Euro. MA gli italiani si recano in terra albanese soprattutto per le protesi dentali: un intervento di applicazione protesi fissa in lega ceramica con 8 impianti di titanio qui cosa 540 Euro: il risparmio è garantito. Ma ci sarà da fidarsi di questi professionisti? Strutture di alto livello e ambiente pulito: quindi perché i dentisti in Albania sono così economici? Semplicemente, perché a Tirana e Durazzo non c’è pressione fiscale rispetto all’Italia. Meno tasse si devono pagare, meno costa il servizio nonostante la professionalità. Le opinioni sono tutte positive, in quanto tutte le persone sono state molto colpite dalla professionalità dei dottori, dalla pulizia dell’ambiente e dalla strumentazione moderna. Inoltre, molti decidono di unire l’utile al dilettevole prenotando dei pacchetti all inclusive comprensivi di viaggio, hotel e struttura dentistica: curarsi i denti facendo anche una meritata vacanza, questo è l’obiettivo del turismo dentale albanese.

