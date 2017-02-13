F24 Elide 2017: modello editabile compilabile online, prima registrazione e codici tributo

1500: Imposta di registro per la prima registrazione

1501: Imposta di registro per le annualità successive

1502: Imposta di registro per la cessione del contratto

1503: Imposta di registro per la risoluzione del contratto

1504: Imposta di registro per la proroga del contratto

1505: Imposta di bollo

1506: Tributi speciali e compensi

1507: Sanzioni da ravvedimento per una prima registrazione tardiva

1508: Interessi da ravvedimento per una prima registrazione tardiva

1509: Sanzioni da ravvedimento per tardivi versamenti di annualità e adempimenti successivi

1510: Interessi da ravvedimento per tardivi versamenti di annualità e adempimenti successivi

A135: Imposta di registro – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni

A136: Imposta di bollo – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni

A137: Sanzioni – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni

A138: Interessi – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni.

Ilper versamenti con elementi identificativi, denominato, è un modulo fornito dall’da dover utilizzare nei casi in cui i pagamenti richiedano delle informazioni in più rispetto al tradizionale F24. Quali tipologie di pagamento sono ammesse e dove si può trovare il? Di seguito, anche alcune dritte per fare lae suida inserire per il. Ilè adatto per dei pagamenti tipici: imposta di registro, imposta di bollo, IVA immatricolazione auto UE, sanzioni e interessi per registrazioni di contratti di locazione o affitto, tributi speciali e compensi. In base alla tipologia di pagamento, si deve redigere questo, inserendo i relativi: l’ha provveduto a fornire delle indicazioni per inserire i relativi dati in modo corretto. Come si effettua lae soprattutto, quali sono irelativi al? Dal sito ufficiale dell’, si deve scaricare l’in PDF, così come per il. Nel caso di, sanzioni e adempimenti per i contratti di locazione e di affitto, ecco di seguito iidentificativi del(trati dal sito dell’Agenzia delle Entrate):