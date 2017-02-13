F24 Elide 2017: modello editabile compilabile online, prima registrazione e codici tributo
di Redazione
13/02/2017
Il modello F24 per versamenti con elementi identificativi, denominato F24 Elide, è un modulo fornito dall’Agenzia delle Entrate da dover utilizzare nei casi in cui i pagamenti richiedano delle informazioni in più rispetto al tradizionale F24. Quali tipologie di pagamento sono ammesse e dove si può trovare il modello editabile compilabile online? Di seguito, anche alcune dritte per fare la prima registrazione e sui codici tributo da inserire per il 2017. Il modello F24 Elide è adatto per dei pagamenti tipici: imposta di registro, imposta di bollo, IVA immatricolazione auto UE, sanzioni e interessi per registrazioni di contratti di locazione o affitto, tributi speciali e compensi. In base alla tipologia di pagamento, si deve redigere questo modello F24 editabile compilabile online, inserendo i relativi codici tributo: l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire delle indicazioni per inserire i relativi dati in modo corretto. Come si effettua la prima registrazione e soprattutto, quali sono i codici tributo relativi al 2017? Dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, si deve scaricare l’F24 Elide in PDF, così come per il modello editabile compilabile online. Nel caso di prima registrazione, sanzioni e adempimenti per i contratti di locazione e di affitto, ecco di seguito i codici tributo identificativi del 2017 (trati dal sito dell’Agenzia delle Entrate):
- 1500: Imposta di registro per la prima registrazione
- 1501: Imposta di registro per le annualità successive
- 1502: Imposta di registro per la cessione del contratto
- 1503: Imposta di registro per la risoluzione del contratto
- 1504: Imposta di registro per la proroga del contratto
- 1505: Imposta di bollo
- 1506: Tributi speciali e compensi
- 1507: Sanzioni da ravvedimento per una prima registrazione tardiva
- 1508: Interessi da ravvedimento per una prima registrazione tardiva
- 1509: Sanzioni da ravvedimento per tardivi versamenti di annualità e adempimenti successivi
- 1510: Interessi da ravvedimento per tardivi versamenti di annualità e adempimenti successivi
- A135: Imposta di registro – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni
- A136: Imposta di bollo – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni
- A137: Sanzioni – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni
- A138: Interessi – avviso liquidazione imposta – irrogazione sanzioni.
