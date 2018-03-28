Home Esteri Designer di uno scivolo d'acqua accusati di omicidio dopo la morte di un bambino

Designer di uno scivolo d'acqua accusati di omicidio dopo la morte di un bambino

di Redazione 28/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Guai in vista per i designer di uno scivolo d'acqua di un parco giochi, in seguito all'apertura di una inchiesta a seguito della la morte di un bimbo di appena 10 anni. Lo scivolo d'acqua in questione, era entrato nel Guinnes dei primati per la sua smoderata altezza, e si trova attualmente installato in un parco giochi degli Stati Uniti. Designer di uno scivolo d'acqua: parte l'accusa di omicidio L'inchiesta ha portato all’accusa di omicidio volontario non premeditato verso i fautori dello scivolo d'acqua (ora divenuto scivolo della morte). I due designer di Verruckt, questo il nome dello scivolo d’acqua più alto del mondo, sono stati incriminati per la morte di un bambino di 10 anni. Secondo ciò che dicono gli inquirenti, l’attrazione installata in un parco giochi del Kansas, negli Stati Uniti, risulta essere fin “troppo pericolosa”. Guai in vista per i due designer di Verruckt Per la sua altezza che va oltre i 50 metri, lo scivolo d’acqua è entrato a fare parte del Guinnes dei primati nel 2014. Adesso i due designer che lo hanno partorito sono accusati di omicidio volontario non premeditato. A far scattare l’accusa, la morte, nell’agosto 2016, di un bambino di 10 anni, Caleb Thomas Schwab, figlio di un deputato repubblicano appartenente al Parlamento statale. Gli inquirenti hanno definito lo scivolo come “un vero e proprio rischio” e le indagini si sono allargate finanche alla società che lo ha costruito. Nello Schlitterbahn Waterpark del Kansas, prima della morte del bambino, a cui è volata letteralmente la testa dopo essere stato sbalzato fuori dallo scivolo per la forte velocità, anche altre 13 persone, tra cui 4 bambini, erano rimaste ferite.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp