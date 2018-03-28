Interstizio, organo che diffonde il cancro: dove si trova?

L'interstizio secondo gli scienziati americani è il più grande organo del nostro corpo. Recenti ricerche hanno accertato che è responsabile della diffusione del cancro e rende efficace la tecnica dell'agopuntura.

Interstizio, il nuovo organo

I ricercatori dell'Università di New York e del Mount Sinai Beth Israel Medical Centre hanno scoperto un nuovo organo, l'interstizio. Non si trova in una zona specifica del corpo e non ha una dimensione definita perché l'interstizio si trova sotto la pelle, nei tessuti che rivestono gli organi, e ancora nei vasi sanguigni e nei muscoli. Nonostante le numerose ricerche è rimasto “nascosto” perché riconosciuto come tessuto connettivo. Gli scienziati lo analizzavano al microscopio quindi non veniva “visto” come era in realtà. Grazie agli strumenti innovativi come la CLE (endomicroscopia confocale laser) è stata appunto rilevata la presenza dell'interstizio, un tessuto vivo. I medici la utilizzano per i pazienti malati di tumore e gli studi sono proseguiti dopo questa scoperta unica.

Quale collegamento tra tumori e interstizio?

La struttura dell'interstizio è stata studiata dopo essere stata sottoposta a pressioni e movimenti, è la sua complessità che lo ha reso un organo a tutti gli effetti. L'interstizio è formato da particolari cavità che sono connesse e ricche di liquido, sono fatte di elastina e collagene. La sua scoperta consentirà di trovare tante risposte alle domande della scienza, tra cui quelle sui tumori che si diffondono troppo velocemente.

Il fluido dell'interstizio viene drenato dal sistema linfatico e dalla sorgente che produce la linfa per il funzionamento delle cellule immunitarie. Con il passare del tempo queste cellule mutano a causa del processo di invecchiamento. Gli scienziati inoltre hanno collegato l'interstizio all'agopuntura e alla sua efficacia. La tecnica antichissima non era mai stata approfondita ma adesso è tutto diverso dopo la scoperta del reticolato di proteine che costituisce l'interstizio e che genere correnti elettriche, un meccanismo meglio analizzato nello studio pubblicato sullo Scientific Reports.