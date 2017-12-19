Home Politica Di Maio dichiara "uscirei volentieri dall'euro"

di Redazione 19/12/2017

Il candidato premier del M5s Luigi Di Maio ha rilasciato un'intervista a "L'Aria che tira" su La7 affermando che: «Se dovessimo arrivare al referendum sull'uscita dall'euro, che per me è l'extrema ratio, è ovvio che sarei per l'uscita perché vorrebbe dire che l'Europa non ci avrebbe ascoltato su nulla, ma prima proverei a ottenere risultati andando in Europa». La controrisposta di Renzi a Di Maio Matteo Renzi, a cui nulla sfugge, ha risposto piccato con un tweet: «Per una volta Di Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo: lui voterebbe per l'uscita dall'euro. Io dico invece che sarebbe una follia per l'economia italiana». Inizia così l'andirivieni di botte e risposte e Di Maio replica «l'obbiettivo di governo del M5s non è assolutamente l'uscita dall'euro, ma rendere la permanenza del nostro Paese nella moneta unica una posizione conveniente per l'Italia». Poi, però, conclude: «Se l'Europa sarà rimasta sorda a tutte le nostre richieste, non sacrificheremo la ricchezza e il benessere degli italiani sull'altare dell'euro» E inoltre alla frase di Renzi, che lo accomuna al leader della Lega Matteo Salvini controbatte: «Ormai siamo alle offese, non le commento. Noto però che c'è una certa paura nel centrosinistra...». I commenti dei politici Direttamente dal Governo, il Guardasigilli Andrea Orlando dice: « Di Maio voterebbe contro l'euro al referendum ma vuole rimanere nell'euro. E forte di questa linea molto chiara andrebbe a Bruxelles a porre delle condizioni». Mentre Stefano Fassina di Si afferma: «Sull'euro il referendum consultivo è impraticabile per evidenti ragioni pratiche: la fuga di capitali dall'Italia e l'impennata degli spread sui titoli di Stato al solo annuncio di volerlo celebrare». E dire che Di Maio sperava in alleanze per il M5s, affermando addirittura che il Pd «è destinato a scendere sotto il 20%, è come se fosse sul Titanic», e che è «terrorizzato dall'ipotesi di un Gentiloni bis di breve durata».

