Monte Paschi di Stato: organismo rinnovato

di Redazione 19/12/2017

Monte Paschi di Stato subisce un rinnovamento. E' stata infatti nominata una donna alla presidenza del Monte dei Paschi. Il suo nome è Stefania Bariatti, già in consiglio da oltre due anni, ed è stata scelta domenica sera dal ministro dell’Economia Padoan dopo il ritiro del presidente uscente, Alessandro Falciai. Monte Paschi di Stato: prima donna in presidenza Era strettamente necessario il rinnovo degli organi di oggi al Monte Paschi di Stato. In questi 12 mesi la banca non ha potuto marciare in un regime normale e solo da oggi può dedicarsi a tempo pieno al recupero industriale e commerciale. Essa«deve recuperare anni di assoluta inattività commerciale» rispettando i divieti imposti da Bruxelles che limitano in particolare gli investimenti. Le parole di Padoan Le parole dello stesso Padoan rafforzano quanto già detto in precedenza. Egli infatti nell’audizione di ieri alla commissione banche si è definito «convinto» del fatto che il salvataggio pubblico potrà divenire «un affare per lo Stato». Secondo Padoan, l’investimento non va giudicato «in base al valore di oggi», perché i risultati si avranno entro il 2021, data di uscita del Tesoro dal capitale del Monte. Ma per recuperare i 3,9 miliardi, il titolo del Monte Paschi di Stato dovrà sveltirsi, basti pensare che nella giornata di ieri ha chiuso con un +3,33% nel giorno dell’assemblea, ma resta a livelli lontanissimi dai 6,49 euro per azione pagati a suo tempo dal Tesoro. E' bene ricordare infatti che il Monte si avvia a chiudere un anno con una perdita maggiore rispetto alle aspettative dal momento che aveva registrato 2,5 miliardi di rosso in nove mesi. Circa poi l’andamento della banca, è stato semplicemente ribadito che i segnali di miglioramento già evidenziati a inizio novembre stanno crescendo. E dunque l'assemblea ci ha tenuto ad annunciare una migrazione di 500mila clienti sulla piattaforma di Widiba per rendere migliore la marginalità della banca.

