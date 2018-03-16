Home Salute Diabete, abbassare l'indice glicemico con i pistacchi si può

Diabete, abbassare l'indice glicemico con i pistacchi si può

di Redazione 16/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La frutta secca ha molte qualità e pare che sia utile anche per il diabete in gravidanza: uno studio dell’università di Shanghai presentato all’ultimo convegno dell’Academy of Nutrition and Dietetics statunitense dimostra che i pistacchi, mangiati a colazione, potrebbero essere utili per mantenere la glicemia in equilibrio. Pistacchi e diabete, lo studio Si tratta di un’indagine che ha coinvolto donne fra le 24 e le 28 settimane di gravidanza con diabete gestazionale o un’alterata tolleranza al glucosio, primo passo verso il diabete vero e proprio. Ce ne sono state alcune che hanno consumato una colazione a base di pistacchi (42 grammi, pari a una porzione e mezza visto che per una “dose” di frutta secca si considerano 30 grammi), altre hanno mangiato due fette di pane integrale. Poi ogni mezz’ora, fino a due ore dopo il pasto, è stata controllata la glicemia, l’insulina nel sangue e i livelli di GLP-1 o Glucagon-Like Peptide, ormone chiave per la regolazione dell’insulina. Pistacchi, ottimo effetto sulla glicemia I risultati mostrano che dopo la colazione coi pistacchi i livelli di zucchero nel sangue restano più bassi rispetto al consumo di pane, così come basse risultano le concentrazioni di insulina nel sangue mentre invece si alza il GLP-1, ormone che concorre a gestire l’incremento degli zuccheri in modo da mantenere un corretto equilibrio nel sangue. L’effetto positivo è possibile grazie al modico indice glicemico dei pistacchi, che come noci, mandorle e simili sono molto utili per i diabetici perché rappresentano un mix di carboidrati fibre, grassi e proteine che riducono l’assorbimento immediato degli zuccheri e quindi il picco di glicemia dopo il pasto. Grazie a queste peculiarità possono essere mangiati come snack, oltre che per la colazione, perché riducono anche il senso di fame aiutando a moderare l’apporto calorico complessivo; un ottimo aiuto in gravidanza, visto che pure l’eccesso di peso favorisce lo sviluppo del diabete gestazionale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp